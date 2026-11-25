Winter Saree Styling Tips: अगर आप सर्दियों के फंक्शन या शादी में साड़ी पहनना चाहती हैं, लेकिन ठंड की वजह से इसे पहनने से बच रही हैं, तो कुछ आसान स्टाइलिंग टिप्स आपके काम आ सकते हैं। साड़ी के साथ सही जैकेट, केप या शॉल को कैरी करके आप ठंड से भी बच सकती हैं और अपने लुक को स्टाइलिश भी बना सकती हैं। आइए जानते हैं, सर्दियों में साड़ी के साथ जैकेट और शॉल को किस तरह स्टाइल किया जा सकता है।