Gud Ki Chai Tips: सर्दियों में बाजार में ताजा गुड़ आसानी से मिलने लगता है, जिसके चलते कई घरों में चीनी की जगह गुड़ की चाय बनाई जाने लगती है। लेकिन इसे बनाते समय अक्सर दूध फट जाता है, जिससे चाय का स्वाद और रंग दोनों खराब हो जाते हैं। ज्यादातर मामलों में इसकी वजह चाय बनाने का गलत तरीका होता है। ऐसे में आइए जानते हैं गुड़ की चाय बनाते समय किन गलतियों से बचना चाहिए और इसे सही तरीके से कैसे बनाएं।