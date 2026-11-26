सर्दियों में रात जल्दी हो जाती है, जिसके चलते लोग देर तक रजाई में मोबाइल चलाते रहते हैं। ऐसे में देर से सोने की वजह से लोग सुबह अलार्म बजने पर स्नूज बटन दबाते रहते हैं, जिसके चलते देर हो जाती है। इसलिए इस परेशानी से बचने के लिए एक ही समय पर सोने और उठने की कोशिश करें। इसमें एक-दो हफ्ते लग सकते हैं, लेकिन बाद में सुबह उठना आसान हो जाएगा। खासकर के, छुट्टी के दिन भी उठने का समय ज्यादा आगे-पीछे न करें।