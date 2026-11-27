कृति सेनन ने इस मौके के लिए Misho Designs के रेडी-टू-वियर कलेक्शन से ब्लैक एंड व्हाइट आउटफिट चुना था। पहली नजर में उनका यह लुक ऑफिस में पहने जाने वाले फॉर्मल कपड़ों जैसा लगता है, लेकिन गले में टाई की तरह पहना गया खास नेकपीस इसे सबसे अलग बना रहा था। यह कपड़े की टाई नहीं, बल्कि 24 कैरेट गोल्ड-प्लेटेड 'वर्टेब्रल नेकपीस' (Vertebral Neckpiece) था। इसे हाथ से तैयार किया गया है और mishodesigns के ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार इसकी कीमत लगभग 1,85,167 रुपये है। रीढ़ की हड्डी जैसी बनावट वाले इस नेकपीस को टाई के अंदाज में डिजाइन किया गया है।