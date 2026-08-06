Gajra Hairstyle: तीज 2026 पर अपने ट्रेडिशनल लुक को कंप्लीट करने के लिए ट्राई करें ये 5 यूनिक गजरा हेयरस्टाइल

अगर तीज के लिए आप गजरा खरीदना भूल गई हैं और घर पर सिर्फ एक गुलाब का फूल है, तो आप उससे भी बालों के लिए गजरे जैसा लुक बना सकती हैं। इसके लिए सबसे पहले ऐसी मेटल की चूड़ी लें, जिसे आप अब इस्तेमाल नहीं करती हैं। इसके बाद चूड़ी को कटर की मदद से आधा कर लें। अब गुलाब की पंखुड़ियों को धीरे-धीरे चूड़ी में लगाना शुरू करें। पंखुड़ियों को इस तरह लगाएं कि चूड़ी का पूरा हिस्सा फूलों से कवर हो जाए और यह देखने में गजरे जैसा लगे। इसके बाद बालों में एक नॉर्मल बन बनाएं और तैयार किए गए इस फूलों वाले गजरे को बन के ऊपर लगा दें।