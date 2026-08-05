नीला, लाल, बैंगनी और हरा पैकेट में आता है दूध, जानिए चारों में अंतर

डाइटिशियन श्वेता जे. पंचाल के अनुसार, अगर आप अपना वजन नियंत्रित करना चाहते हैं तो नीले रंग के पैकेट वाला दूध ले सकते हैं। वहीं, मुंहासे वाली त्वचा है तो नीले या लाल रंग के पैकेट वाला दूध डाइट में शामिल किया जा सकता है। पीसीओएस की स्थिति में हरे रंग के पैकेट वाला मानकीकृत दूध लिया जा सकता है, हालांकि संतुलित आहार और अपनी पोषण संबंधी जरूरतों पर ध्यान देना भी जरूरी है। मधुमेह से जूझ रहे लोग नीले या हरे रंग के पैकेट वाला दूध सीमित मात्रा में ले सकते हैं, लेकिन उन्हें अपने कुल कार्बोहाइड्रेट सेवन और रक्त शर्करा का भी ध्यान रखना चाहिए। वहीं, बढ़ते बच्चों के लिए उनकी उम्र, ऊर्जा, प्रोटीन और वसा की जरूरत के हिसाब से नारंगी रंग के पैकेट वाला फुल क्रीम दूध उपयोगी हो सकता है।