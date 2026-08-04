Trisha Krishnan: वेडिंग या फेस्टिव सीजन में सबसे अलग दिखना है तो तृषा कृष्णन के ये 3 साड़ी लुक्स करें ट्राई

अगर आप साड़ी में स्टाइलिश और ग्लैमरस दिखना चाहती हैं, तो एक्ट्रेस तृषा कृष्णन का ये साड़ी लुक आपके लिए है। इस लुक में एक्ट्रेस ने डीप ब्लू सीक्विन साड़ी पहनी है, जिस पर सिल्वर डिटेलिंग और बॉर्डर पूरे लुक को काफी ग्लैमरस बना रहे हैं। उन्होंने साड़ी को ब्लू स्लीवलेस ब्लाउज के साथ पेयर किया है, जो लुक को मॉडर्न टच दे रहा है। इसके साथ उन्होंने पिंक स्टोन वाला नेकलेस, मैचिंग ईयररिंग्स और ब्रेसलेट कैरी किया है। वहीं खुले वेवी हेयर और सॉफ्ट मेकअप उनके लुक को और भी एलिगेंट बना रहे हैं। एक्ट्रेस का ये पूरा लुक स्टाइलिश, ग्लैमरस होने के साथ ही क्लासी है, जिसे आप पार्टी या किसी खास फंक्शन के लिए रिक्रिएट कर तैयार हो सकती हैं।