बिस्तर पर लेटने के बाद भी नींद नहीं आती? अच्छी नींद के लिए अपनाएं ये आसान तरीके

Deep Sleep Tips In Hindi: रात में अच्छी और गहरी नींद लेना शरीर और दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन आजकल तनाव और अनियमित दिनचर्या के कारण कई लोगों को रात में अच्छी नींद नहीं आती। कई बार व्यक्ति बिस्तर पर जाने के बाद भी काफी देर तक जागता रहता है या रात में बार-बार नींद खुल जाती है। ऐसे में आइए जानते हैं, रात में गहरी और अच्छी नींद के लिए किन आदतों को डेली रुटिन में शामिल किया जा सकता है।