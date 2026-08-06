Period: पीरियड्स के दौरान पेट और कमर में दर्द क्यों होता है? जानें दर्द से राहत पाने के आसान उपाय

Menstrual Cramps: पीरियड्स के दौरान पेट के निचले हिस्से में दर्द और ऐंठन होना काफी आम समस्या है। कुछ लोगों में यह दर्द हल्का होता है, जबकि कुछ लोगों को दर्द और ऐंठन इतनी ज्यादा होती है कि रोजमर्रा के काम प्रभावित हो सकते हैं। वहीं, कुछ लोगों को कई बार दर्द कमर और जांघों तक भी महसूस हो सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं, पीरियड्स के दौरान दर्द और असहजता को कम करने के लिए किन आदतों को अपनी डेली रूटीन में शामिल किया जा सकता है और किन लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।