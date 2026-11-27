Nita Ambani Dance: नीता अंबानी का नाम आते ही ज्यादातर लोगों के दिमाग में बिजनेस फैमिली, बड़े-बड़े फैमिली फंक्शन, लग्जरी लाइफस्टाइल और बेहतरीन ड्रेसिंग सेंस की तस्वीर बन जाती है। लेकिन इन सबके साथ एक चीज और है, जिसके लिए वो हमेशा चर्चा में रहती हैं, और वो है उनका डांस। बहुत कम लोग जानते हैं कि डांस उनके लिए सिर्फ शौक नहीं है। इसके पीछे पापा की यादें हैं और डांस के लिए उनका गहरा प्यार भी छिपा है। आइए जानते हैं नीता अंबानी के डांस से जुड़े इस रिश्ते के बारे में, साथ ही उनकी कुछ डांस प्रस्तुतियों के बारे में भी।