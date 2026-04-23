अंबानी के घर ‘एंटीलिया’ में रोजाना क्यों बनती हैं 4000 रोटियां? पढ़िए इसके पीछे का सच

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अंबानी परिवार शाकाहारी खाना पसंद करता है, इसलिए उनके घर में ज्यादातर सात्विक और पौष्टिक भोजन बनाने को प्राथमिकता दी जाती है। सुबह के नाश्ते में मुकेश अंबानी अक्सर पपीते का जूस और इडली-सांभर लेना पसंद करते हैं, वहीं नीता अंबानी की डाइट में ज्यादातर ताजे फल, ड्राई फ्रूट्स और जूस शामिल होते हैं। दोपहर के खाने में दाल, चावल, सब्जी, रोटी, सूप और सलाद होता है, जिसमें दाल को खास तौर पर गुजराती स्टाइल में बनाया जाता है। वहीं, रात का खाना बहुत हल्का और हेल्दी रखा जाता है, जिसमें बाजरे या नाचनी की रोटी के साथ गुजराती सब्जियां शामिल होती हैं।