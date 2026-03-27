Video: रोहित का नया लुक देख दंग रह गईं नीता अंबानी! पहचानना भी हुआ मुश्किल, पोलार्ड को बताया ‘काका’

सिर्फ नीता अंबानी ही नहीं, मुंबई इंडियंस के हेड कोच महेला जयवर्धने भी रोहित की फिटनेस और उनके समर्पण के कायल हो गए हैं। जयवर्धने ने बताया कि रोहित प्रैक्टिस कैंप के पहले ही दिन से टीम के साथ जुड़ गए हैं और नेट सेशन में बहुत ही शानदार लय में दिख रहे हैं। कोच ने कहा, 'यह रोहित का बिल्कुल नया रूप है। वह काफी फिट और पूरी तरह समर्पित नजर आ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि वह आगे बढ़कर टीम का मार्गदर्शन करेंगे। भले ही रोहित अब कप्तान नहीं हैं, लेकिन उनकी फिटनेस और फॉर्म देखकर लग रहा है कि इस आईपीएल सीजन में वह अपने बल्ले से तहलका मचाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं!