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RCB और SRH के मुकाबले से होगा IPL का विस्फोट, जानें क्या कहते हैं दोनों टीमों के हेड टू हेड आंकड़े

मैच की शुरुआत भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे होगी। जो लोग स्टेडियम में मैच देखने जा रहे हैं, वे यह बात ज़रूर याद रखें: ज़ोरदार तरीक़े से अपनी टीम का उत्साह बढ़ाएँ, सुरक्षित रहें, और आईपीएल के उस अनोखे और रोमांचक अनुभव का भरपूर आनंद उठाएँ।

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भारत

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Siddharth Rai

Mar 27, 2026

RCB (Photo Credit IPL)

आईपीएल 2026 का पहला मुक़ाबला RCB और SRH के बीच खेला जाएगा (Photo - IPL Official Site)

Royal Challengers Bengaluru vs Sunrisers Hyderabad Live Streaming, IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 19वें संस्करण का पहला मुकाबला गत चैम्पियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के बीच खेला जाएगा। बेंगलूरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाने वाला यह मैच आरसीबी के नए अध्याय की शुरुआत है। यह फ्रेंचाइजी, जिसे विजय माल्या ने 2008 में 450 करोड़ रुपये में खरीदा था, पिछले कुछ सालों में ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ी है और अब इसकी कीमत 16,500 करोड़ रुपये से भी ज़्यादा हो गई है।

अभी इसकी मालिकी आदित्य बिड़ला ग्रुप के पास है, जिसमें द टाइम्स ऑफ़ इंडिया ग्रुप, बोल्ट वेंचर्स और ब्लैकस्टोन भी पार्टनर हैं। यह अधिग्रहण आईपीएल के बढ़ते कमर्शियल महत्व को दिखाता है और टीम से मैदान के अंदर और बाहर, दोनों जगह बहुत ज़्यादा उम्मीदें जगाता है।

फिर भी, पैसा और खिताब पुरानी यादों को मिटा नहीं सकते। पिछले साल, जब आरसीबी ने आखिरकार अपना पुराना 'मनहूस सिलसिला' तोड़ा और आईपीएल की ट्रॉफी जीती, तो जीत का जश्न एक दुखद घटना में बदल गया। स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ ने जीत की खुशी को फीका कर दिया; इस घटना में ग्यारह फैंस की जान चली गई और अधिकारियों को सवालों के जवाब ढूंढने के लिए इधर-उधर भागना पड़ा।

तब से लेकर अब तक, स्टेडियम के दरवाज़ों को नए सिरे से बनाया गया है, भीड़ को काबू करने के इंतज़ाम और भी ज़्यादा सख्त कर दिए गए हैं, और इमरजेंसी के लिए बनाए गए नियमों में भी सुधार किया गया है। उम्मीद है कि इन सब बातों से सबक सीखा गया होगा; कल रात फैंस बिना किसी डर के अपनी टीम का हौसला बढ़ा पाएंगे, और शायद इस जोश-खरोश के साथ-साथ उन्हें थोड़ी-बहुत इज़्जत भी नसीब हो पाएगी।

मैदान की बात करें तो, चिन्नास्वामी स्टेडियम बल्लेबाज़ों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। पिच एकदम सपाट और तेज़ है, और बाउंड्री भी ज़्यादा दूर नहीं हैं, गेंद हवा में ऐसे उड़ती है, मानो गुरुत्वाकर्षण ही छुट्टी पर चला गया हो। टॉस की अहमियत तो होती ही है, लेकिन कोई चालाक गेंदबाज या कोई जबरदस्त शॉट कुछ ही ओवरों में पूरे खेल का पासा पलट सकता है।

आरसीबी की बल्लेबाज़ी की कमान विराट कोहली के हाथों में है, वह एक बेहतरीन बल्लेबाज़ हैं, जिनके पैरों की फुर्ती, टाइमिंग और जब चाहें तब अपनी पारी की रफ़्तार बढ़ाने की काबिलियत उन्हें गेंदबाज़ों के लिए एक 'दुःस्वप्न' बना देती है। फिल सॉल्ट और टिम डेविड पारी की शुरुआत में 'एक्सप्रेस ट्रेन' की तरह तेज रफ़्तार से खेलते हैं। अगर आपने अपना हेलमेट नहीं पहना, तो हो सकता है कि गेंद आपको ज़मीन पर ही गिरा दे! रजत पाटीदार और वेंकटेश अय्यर मिडिल ऑर्डर में मजबूती देते हैं; वे दबाव झेलने और जरूरत के हिसाब से अपनी गति बदलने में माहिर हैं।

जितेश शर्मा विकेटकीपिंग के साथ-साथ पारी को खत्म करने का सही मिज़ाज भी रखते हैं, जबकि क्रुणाल पांड्या और रोमारियो शेफर्ड ऐसे 'एक्स-फैक्टर' हैं जो बल्ले या गेंद से मैच का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं। गेंदबाज़ी विभाग को यश दयाल की गैरमौजूदगी और जोश हेजलवुड की अनुपलब्धता की भरपाई करनी होगी। ऐसे में, भुवनेश्वर कुमार के अनुभव और नुवान तुषारा व सुयश शर्मा के युवा जोश पर अतिरिक्त ज़िम्मेदारी आ जाती है कि वे शुरुआती सफलताएँ दिलाएँ और रनों पर अंकुश लगाएँ।

ईशान किशन की कप्तानी में सनराइजर्स हैदराबाद, आक्रामकता और अप्रत्याशितता के जबरदस्त मेल के साथ जवाब देने को तैयार है। ट्रैविस हेड और अभिषेक शर्मा की सलामी जोड़ी कुछ ही ओवरों में पूरे स्टेडियम में जोश भर सकती है। नंबर 3 पर बल्लेबाज़ी करने वाले हेनरिक क्लासेन अपनी ताक़त के साथ-साथ सूझ-बूझ भरी बल्लेबाज़ी का भी प्रदर्शन करते हैं, जबकि लियाम लिविंगस्टोन, नीतीश रेड्डी और अनिकेत वर्मा मिडिल और लोअर-मिडिल ऑर्डर में बड़े-बड़े शॉट लगाकर, जरूरत पड़ने पर पारी की गति को तेज कर सकते हैं।

पैट कमिंस की गैरमौजूदगी से गेंदबाज़ी आक्रमण में एक खालीपन आ गया है, जिससे जयदेव उनादकट और ब्रायडन कार्स पर शुरुआती सफलताएँ दिलाने का दबाव बढ़ गया है; वहीं हर्षल पटेल और हर्ष दुबे को मिडिल ओवरों में रनों पर लगाम लगानी होगी।

'इम्पैक्ट प्लेयर' के तौर पर नामित ज़ीशान अंसारी, अगर जल्द ही अपनी लय हासिल कर लेते हैं, तो वे मैच का पासा पलटने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। टीम की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वे गेंदबाज़ी में अपनी लय कितनी जल्दी हासिल करते हैं, और अपनी विस्फोटक बल्लेबाज़ी के दम पर बड़े लक्ष्य का पीछा करने या विशाल स्कोर खड़ा करने में कितने सफल होते हैं।

संक्षेप में कहें तो, यह सीज़न का पहला मैच महज़ क्रिकेट से कहीं बढ़कर है। यह पैसा, भावनाएँ, प्रबंधन, भव्यता और इतिहास का एक ही मैदान में होने वाला ज़बरदस्त संगम है। आरसीबी की संतुलित टीम, घरेलू मैदान का फ़ायदा और गेंदबाज़ी में मौजूद गहराई उन्हें थोड़ा-सा बढ़त दिलाती है, लेकिन एसआरएच की ज़बरदस्त मारक क्षमता यह सुनिश्चित करती है कि यह मुकाबला देखने लायक होगा। खेल का सही क्रियान्वयन, सही मानसिकता और थोड़ी-सी क़िस्मत ही यह तय करेगी कि कौन-सी टीम इस सीजन की शुरुआत जीत के साथ करती है।

मैच की शुरुआत भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे होगी। जो लोग स्टेडियम में मैच देखने जा रहे हैं, वे यह बात ज़रूर याद रखें: ज़ोरदार तरीक़े से अपनी टीम का उत्साह बढ़ाएँ, सुरक्षित रहें, और आईपीएल के उस अनोखे और रोमांचक अनुभव का भरपूर आनंद उठाएँ।

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Published on:

27 Mar 2026 02:36 pm

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