RCB और SRH के मुकाबले से होगा IPL का विस्फोट, जानें क्या कहते हैं दोनों टीमों के हेड टू हेड आंकड़े

आरसीबी की बल्लेबाज़ी की कमान विराट कोहली के हाथों में है, वह एक बेहतरीन बल्लेबाज़ हैं, जिनके पैरों की फुर्ती, टाइमिंग और जब चाहें तब अपनी पारी की रफ़्तार बढ़ाने की काबिलियत उन्हें गेंदबाज़ों के लिए एक 'दुःस्वप्न' बना देती है। फिल सॉल्ट और टिम डेविड पारी की शुरुआत में 'एक्सप्रेस ट्रेन' की तरह तेज रफ़्तार से खेलते हैं। अगर आपने अपना हेलमेट नहीं पहना, तो हो सकता है कि गेंद आपको ज़मीन पर ही गिरा दे! रजत पाटीदार और वेंकटेश अय्यर मिडिल ऑर्डर में मजबूती देते हैं; वे दबाव झेलने और जरूरत के हिसाब से अपनी गति बदलने में माहिर हैं।