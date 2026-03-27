27 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

RCB vs SRH Pitch Report: चिन्नास्वामी के छोटे मैदान पर जमकर बरसेंगे चौके छक्के, या स्पिनरों को मिलेगी मदद? पढ़ें बेंगलूरु की पिच का हाल

RCB vs SRH: बेंगलूरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच आम तौर पर सपाट होती है। पिच फ्लैट और बैटिंग फ्रेंडली होती है, यहां अच्छी बाउंस और पेस के साथ गेंद बल्ले पर अच्छे से आती है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Mar 27, 2026

RCB vs SRH, IPL 2026

बेंगलूरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच (photo - RCB/X)

Royal Challengers Bengaluru vs Sunrisers Hyderabad Pitch report, IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 19वें संस्करण का पहला मुकाबला गत चैम्पियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के बीच खेला जाएगा। यह मैच बेंगलूरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। यह स्टेडियम भारत के सबसे छोटे मैदानों में से एक है। ऐसे में इस मुकाबले के हाई-स्कोरिंग होने की संभावना है।

कैसी है एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच

बेंगलूरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच आम तौर पर सपाट होती है। पिच फ्लैट और बैटिंग फ्रेंडली होती है। यहां अच्छी बाउंस और पेस के साथ गेंद बल्ले पर अच्छे से आती है। मैदान बहुत छोटा है और आउटफील्ड तेज है। ऐसे में यह मुकाबला हाई-स्कोरिंग होने वाला है। हालांकि ड्यू फैक्टर इस मैदान पर काम करता है। शाम के वक़्त ओस गिरने से चेज करने वाली टीम को फायदा मिलता है, इसलिए टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना अक्सर रणनीति होती है।

स्पिनर्स को मदद

हाल के सालों में पिच पर ब्लैक सॉइल इस्तेमाल होने से स्पिनर्स को थोड़ी मदद मिल सकती है, लेकिन कुल मिलाकर यह अभी भी बल्लेबाजों का मैदान ही है। गेंदबाजों के लिए शुरुआती ओवरों में थोड़ी मदद होती है, लेकिन बाद में बल्लेबाज हावी हो जाते हैं। चिन्नास्वामी स्टेडियम पर आईपीएल मैचों के दौरान पहली पारी का औसत स्कोर 167 रन का है।

बेंगलुरु के मौसम का हाल

एक्यूवेदर के अनुसार, 28 मार्च को बेंगलुरु का मौसम पूरी तरह साफ रहेगा। यहां अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहने का अनुमान है। बारिश की कोई उम्मीद नहीं है। दर्शकों को एक अच्छा मैच देखने मिल सकता है।

दोनों टीमों की गेंदबाजी

आरसीबी की गेंदबाजी बेहद मजबूत है। भुवनेश्वर कुमार जैकब डफी और मंगेश यादव तेज गेंदबाजी की कमान संभालेंगे। वहीं क्रुणाल पांड्या और सुयश शर्मा स्पिन विभाग की ज़िम्मेदारी लेंगे। एसआरएच के लिए हर्षल पटेल, जयदेव उनादकट और ब्रायडन कार्स तेज गेंदबाजी करेंगे। वहीं लिविंगस्टोन और हर्ष दुबे के कंधों पर स्पिन गेंदबाजी की ज़िम्मेदारी होगी।

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 -

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु - रजत पाटीदार (कप्तान), फिल साल्ट, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, टिम डेविड, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जैकब बेथेल, क्रुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, जैकब डफी, सुयश शर्मा, मंगेश यादव।

सनराइजर्स हैदराबाद - ईशान किशन (कप्तान), अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, हेनरिक क्लासेन (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, लियाम लिविंगस्टोन, अनिकेत वर्मा, हर्षल पटेल, जयदेव उनादकट, ब्रायडन कार्स, हर्ष दुबे।

ये भी पढ़ें

IPL 2026 से पहले विराट कोहली ने बनवाया नया ‘टैटू’, जानें क्या है इसकी खासियत
क्रिकेट
Virat Kohli Tattoo

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

IPL 2026

Updated on:

27 Mar 2026 12:16 pm

Published on:

27 Mar 2026 12:15 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / RCB vs SRH Pitch Report: चिन्नास्वामी के छोटे मैदान पर जमकर बरसेंगे चौके छक्के, या स्पिनरों को मिलेगी मदद? पढ़ें बेंगलूरु की पिच का हाल

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 वर्ल्ड कप

IPL 2026

IPL 2026 Live Streaming: टी20 वर्ल्ड कप की तरह 7 बजे नहीं इतने बजे शुरू होंगे IPL के मुक़ाबले, जानें कब, कहां और कैसे देखें मैच

RCB vs SRH, IPL 2026
क्रिकेट

जेल में मरना मंजूर, पर झुकना नहीं! – इमरान खान के बेटों का बड़ा खुलासा, ऑस्ट्रेलिया के मैदान पर टी-शर्ट देख मचा बवाल!

Imran Khan Health Update, Free Imran Khan T-shirt Controversy, Cricket Australia Sheffield Shield Final, Sourav Ganguly on Imran Khan, Luke Brown Fan Entry, Imran Khan Prison Conditions, Cricket Legends Letter to PM Pakistan, free imran khan controversy , free imran khan t shirt
क्रिकेट

RCB vs SRH Playing 11: कोहली-साल्ट ओपनर, सात करोड़ के इस खिलाड़ी को नहीं मिलेगी जगह, ऐसी होगी दोनों टीमों की प्लेइंग 11

IPL 2026 SRH vs RCB
क्रिकेट

PSL 2026: पहले ही मैच में हो गया विवाद, सफेद गेंद कैसे गुलाबी रंग में बदली? हो गया हंगामा!

marnus labuschagne ,psl ball colour drama , pink ball drama in psl
क्रिकेट

IPL से पहले FREE क्रिकेट पास घोटाला बेनकाब, मुंबई में पूर्व क्रिकेटर गिरफ्तार

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.