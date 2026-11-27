Yami Gautam Lifestyle: बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम का 28 नवंबर को बर्थडे है। हिमाचल प्रदेश में जन्मी यामी का परिवार कुछ सालों बाद चंडीगढ़ आ गया, जहां उन्होंने स्कूल की पढ़ाई की और फिर लॉ की पढ़ाई के लिए कॉलेज में एडमिशन लिया। दरअसल, वो पहले आईएएस अफसर बनना चाहती थीं, लेकिन 20 की उम्र में अचानक उनका मन बदला और वो एक्टिंग के लिए मुंबई आ गईं। ज्यादातर लोग जानते हैं कि बॉलीवुड में आने से पहले यामी ने मॉडलिंग और कई विज्ञापन किए थे, पर बहुत कम लोगों को पता है कि हिंदी सिनेमा से पहले उन्होंने कन्नड़ फिल्म 'उल्लास उत्साह' से करियर शुरू किया था। इसके बाद पंजाबी और तेलुगु फिल्मों में काम करने के बाद 'विकी डोनर' से उनका बॉलीवुड डेब्यू हुआ, जिसमें वो आयुष्मान खुराना की पत्नी के किरदार में नजर आई थीं। ऐसे में आइए जानते हैं कि एक्ट्रेस की लाइफस्टाइल कैसी है।