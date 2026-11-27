Roasted Sweet Potato Tips: सर्दियां आते ही बाजार में शकरकंद मिलने लगती है, जिसे लोग चाट बनाने के साथ ही उबालकर या भूनकर खाना पसंद करते हैं। लेकिन सही से न भुनने पर या तो यह कच्ची रह जाती है या जल जाती है। इसके चलते कुछ लोग इसे उबालकर खाना पसंद करते हैं, जो खाने में उतनी मीठी नहीं लगती और स्वाद भी नहीं आता। ऐसे में आइए जानते हैं इससे बचने के लिए कुछ टिप्स और ट्रिक, जिनकी मदद से आप बिना आग या ओवन के भी घर पर इसे भून सकते हैं, ताकि उसका स्वाद और मिठास दोनों बेहतर रहें।