Kali Gajar Ka Halwa Recipe: लाल गाजर का हलवा खाकर बोर हो गए हैं या गाजर से कुछ नया बनाने का मन है, तो इस बार लाल की बजाय काली गाजर का हलवा बना सकते हैं। आइए जानते हैं इसे घर पर बनाने का आसान तरीका और कुछ जरुरी टिप्स, जिनसे इसका स्वाद और रंग दोनों बरकरार रहेंगे।

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