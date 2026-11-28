Kali Gajar Ka Halwa बनाने के लिए Recipe (scrreenshot) image credit youtube/ RanveerBrar
Black Carrot Halwa: सर्दियां आते ही ज्यादातर घरों में लाल गाजर का हलवा बनता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में काली गाजर से भी हलवा बनाया जाता है। इसके अलावा यह लखनऊ का फेमस हलवा भी है, जो सर्दियों में ही मिलता है। ऐसे में आइए जानते हैं काली गाजर का हलवा बनाने का आसान तरीका।
लखनऊ में लाल गाजर का हलवा तो मिलता ही है, लेकिन काली गाजर से बनने वाला हलवा अपनी अलग पहचान की वजह से यहां का फेमस है। यह गाजर उत्तर भारत में कम जगहों पर उगाई जाती है, इसलिए यह हलवा आम दुकानों पर कम ही मिलता है।
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