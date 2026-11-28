CU Boulder Today के अनुसार, पति-पत्नी के बीच एज गैप को लेकर अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर (CU Boulder) की एक रिसर्च में पाया गया कि पति और पत्नी, दोनों को अपने से छोटे जीवनसाथी के साथ शुरू में ज्यादा खुशी मिलती है। लेकिन जिन जोड़ों में उम्र का फर्क बड़ा होता है, उनकी खुशी समय के साथ घटती जाती है। यह रिसर्च ऑस्ट्रेलिया के हजारों घरों के 13 साल के आंकड़ों पर की गई। रिसर्च के मुताबिक बड़े उम्र के फर्क वाली शादियों में आर्थिक मुश्किल के समय खुशी ज्यादा गिरती है। इस रिसर्च की सह-लेखिका और अर्थशास्त्री टेरा मैकिनिश (Terra McKinnish) के अनुसार, जिन पुरुषों की पत्नी छोटी होती है, वे सबसे ज्यादा खुश रहते हैं। जिन पुरुषों की पत्नी बड़ी होती है, वे सबसे कम खुश रहते हैं। महिलाओं में भी यही पैटर्न दिखा। बड़े पति के साथ वे कम खुश रहती हैं और छोटे पति के साथ ज्यादा।