Bad Habits से Health पर पड़ने वाले Effects (Representative Image) Image Credit Magnific
Bad Habits Health Effects: डेली रूटीन में जाने-अनजाने लोग कई ऐसे काम करते हैं, जिन्हें छोटी बात मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। जबकि इन आदतों को रोजाना नजरअंदाज करने से, जब ये सालों तक चलती रहती हैं, तो इनका असर शरीर और दिमाग दोनों पर दिखने लगता है। ऐसे में आइए जानते हैं उन 6 आदतों के बारे में जो सेहत के लिए सही नहीं होती, और इन्हें बदलने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं।
कभी-कभार गुस्सा आना आम बात है, लेकिन हर छोटी बात पर पारा चढ़ जाना ठीक नहीं है। बार-बार गुस्सा करने से दिल की धड़कन तेज होती है और ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है। इसका असर घर और ऑफिस के रिश्तों पर भी पड़ता है। इसलिए जब गुस्सा आए, तो तुरंत जवाब देने की जगह कुछ गहरी सांसें लें या थोड़ी देर के लिए उस जगह से हट जाएं।
दिनभर एक ही जगह बैठे रहने से वजन बढ़ने लगता है और शरीर में सुस्ती बनी रहती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के मुताबिक, वयस्कों को हफ्ते में 150 से 300 मिनट एरोबिक एक्टिविटी करनी चाहिए। शुरुआत कम समय से करें और धीरे-धीरे इसे बढ़ाएं।
थोड़ा तनाव कई बार हमें काम के लिए तैयार रखता है, लेकिन जब यह रोज की आदत बन जाए, तो सिर दर्द, चिड़चिड़ापन और थकान जैसी दिक्कतें होने लगती हैं। लंबे समय तक रहने वाला तनाव नींद खराब करता है और ब्लड प्रेशर पर भी असर डाल सकता है। ऐसे में मेडिटेशन, योग या परिवार और दोस्तों से खुलकर बात करना राहत दे सकता है।
शरीर में पानी की कमी होने पर सिरदर्द, थकान, मुंह सूखना और ध्यान न लगने जैसी परेशानियां हो सकती हैं। शरीर को कितने पानी की जरूरत है, यह मौसम, शारीरिक गतिविधियों और शरीर की जरूरतों पर निर्भर करता है। इसलिए अपनी जरूरत के अनुसार पर्याप्त पानी पिएं। प्यास लगने पर पानी पीने के साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि पेशाब का रंग बहुत गहरा न हो।
अमेरिका की सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (CDC) के अनुसार, ज्यादातर वयस्कों को हर रात कम से कम 7 घंटे की नींद लेनी चाहिए। 7 घंटे से कम सोने वाले लोगों में दिल का दौरा, अस्थमा और डिप्रेशन जैसी समस्याओं का खतरा अधिक पाया गया है। इसलिए सोने का एक तय समय बनाएं और बिस्तर पर जाने से पहले फोन का इस्तेमाल कम करें।
जो बात बीत चुकी है या जो अभी हुई ही नहीं, उसके बारे में बार-बार सोचते रहने से दिमाग थक जाता है। इससे नींद खराब हो सकती है और चिंता भी बढ़ने लगती है। ऐसे में मन की बातों को कागज पर लिख लें, किसी भरोसेमंद इंसान से बात करें या थोड़ी देर टहल आएं। इससे दिमाग को हल्का करने में मदद मिल सकती है।
उम्र से पहले बूढ़ा होने से बचने के लिए रोज हल्की एक्सरसाइज करें, पर्याप्त पानी पिएं और 7 से 9 घंटे की नींद लें। तनाव कम करने के लिए मेडिटेशन करें और गुस्से पर काबू रखने की कोशिश करें। ध्यान दें, एक साथ सब कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। पहले एक या दो आदतें चुनें और उन्हें कुछ हफ्तों तक निभाएं फिर दूसरे शुरू करें।
उम्र बढ़ना एक नैचुरल प्रक्रिया है और ये आदतें सीधे तौर पर किसी को जल्दी बूढ़ा नहीं बनातीं। लेकिन जब ये सालों तक चलती रहती हैं, तो एजिंग के असर यानी थकान, कमजोरी, खराब नींद और चेहरे पर थकान जैसे संकेत उम्र से पहले दिखने लग सकते हैं। ऐसे में अगर आपमें इन आदतों में से एक भी है, तो आज ही इसे बदलने की शुरुआत करें, ताकि बढ़ती उम्र में भी सेहत और जिंदगी की क्वालिटी बनी रहे।
डिस्क्लेमर: यह लेख इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर केवल सामान्य जानकारी के लिए लिखा गया है। यह किसी डॉक्टर की सलाह या इलाज का विकल्प नहीं है। बढ़ती उम्र, नींद, तनाव या सेहत से जुड़ी कोई भी परेशानी होने पर डॉक्टर से सलाह लें।
बड़ी खबरेंView All
लाइफस्टाइल
स्वास्थ्य