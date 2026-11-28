उम्र बढ़ना एक नैचुरल प्रक्रिया है और ये आदतें सीधे तौर पर किसी को जल्दी बूढ़ा नहीं बनातीं। लेकिन जब ये सालों तक चलती रहती हैं, तो एजिंग के असर यानी थकान, कमजोरी, खराब नींद और चेहरे पर थकान जैसे संकेत उम्र से पहले दिखने लग सकते हैं। ऐसे में अगर आपमें इन आदतों में से एक भी है, तो आज ही इसे बदलने की शुरुआत करें, ताकि बढ़ती उम्र में भी सेहत और जिंदगी की क्वालिटी बनी रहे।