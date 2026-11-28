अभिनेत्री ने अपनी कुकीज को हेल्दी बनाने के लिए कुछ सामग्री को स्मार्ट तरीके से बदला है। जैसे मैदे की जगह उन्होंने बादाम का आटा लिया है, जिसमें ज्यादा प्रोटीन, फाइबर और हेल्दी फैट होते हैं। चीनी की जगह मॉन्क फ्रूट स्वीटनर इस्तेमाल किया है, जो आम चीनी की तरह ब्लड शुगर को आमतौर पर नहीं बढ़ाता। इसके अलावा मक्खन की जगह उन्होंने नारियल का तेल इस्तेमाल किया है। चॉकलेट के लिए उन्होंने 85% वाली डार्क चॉकलेट ली है, जिसमें आम चॉकलेट के बदले चीनी कम होती है।