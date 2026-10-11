Navratri Special: फूलों और चुनरी से माता रानी के स्वागत के लिए ऐसे सजाएं पूजा की थाली, फॉलो करें ये आसान आइडियाज

Navratri Thali Decoration Ideas: नवरात्रि के आते ही मां दुर्गा का स्वागत और पूजा करने के लिए घरों में साफ सफाई और सजावट के साथ ही खास तैयारियां भी की जाती हैं। फूल, दीपक, रोली, अक्षत और दूसरी चीजों के साथ पूजा की थाली सजाई जाती है। ऐसे में अगर आप इस बार माता रानी के लिए बाजार से पूजा की थाली खरीदने के बजाय घर पर ही थाली सजाने की सोच रहे हैं, तो यहां बताए गए आइडियाज की मदद से सजा सकते हैं। इसके लिए आपको ज्यादा महंगे सामान की जरूरत भी नहीं होगी। घर में रखी चीजों, फूलों, रंगीन कपड़ों और मोतियों की मदद से सुंदर थाली तैयार की जा सकती है। आइए जानते हैं Navratri Thali Decoration के कुछ आसान और सुंदर आइडियाज।