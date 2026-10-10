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Navratri Wishes in Hindi: मां दुर्गा के आगमन पर भेजें ये शुभ संदेश या WhatsApp पर लगाएं स्टेटस 

Navratri Wishes: नवरात्रि 2026 पर दोस्तों और परिवार को भेजने के लिए खोज रहे हैं खास शुभकामना संदेश? यहां पढ़ें मां दुर्गा की भक्ति से जुड़े खूबसूरत विशेज और कोट्स।
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भारत

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Priyambada yadav

Oct 10, 2026

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shardiya navratri wishes 2026 (representative image) image credit Magnific

Navratri Wishes in Hindi: नवरात्रि का त्योहार आते ही घरों में साफ सफाई के साथ पूजा की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और चारों ओर भक्तिमय माहौल नजर आने लगता है। शारदीय नवरात्रि 2026 के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा के साथ इस पर्व की शुरुआत होगी। इस दौरान लोग व्रत और पूजा करने के साथ अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और करीबियों को माता रानी के आशीर्वाद और खुशियों से भरे संदेश भी भेजते हैं। ऐसे में अगर आप भी अपनों को नवरात्रि की बधाई देने के लिए विशेज, कोट्स और शुभकामना संदेश ढूंढ रहे हैं, तो यहां दिए गए संदेशों में से अपनी पसंद का संदेश चुनकर अपनों के साथ शेयर कर सकते हैं।

Navratri WhatsApp Wishes & Status: मां दुर्गा के जयकारों के साथ अपनों को दें नवरात्रि की बधाई 

  • मां दुर्गा के जयकारों से गूंज उठे आपका घर आंगन, माता रानी की कृपा से खुशियों से भर जाए आपका जीवन। शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।
  • जय माता दी! मां दुर्गा आपके जीवन से हर दुख दूर करें और सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद दें। नवरात्रि का यह पावन पर्व आपके लिए मंगलमय हो।
  • मां शैलपुत्री की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। आपके घर में खुशहाली आए और जीवन में नई उम्मीदों का संचार हो। नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं।
  • बोलो सच्चे दरबार की जय, जय माता दी! मां दुर्गा आपके हर अच्छे काम में सफलता दें और आपके परिवार को हमेशा खुश रखें। आपको और आपके अपनों को शारदीय नवरात्रि की बधाई।
  • मां दुर्गा के नौ रूप आपके जीवन में नई ऊर्जा, खुशियां और सकारात्मकता लेकर आएं। माता रानी की कृपा से आपकी सभी शुभ मनोकामनाएं पूरी हों। जय माता दी, नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।

Navratri Shubhkamna Quotes in Hindi: भक्तिमय कोट्स भेजकर दें नवरात्रि की शुभकामनाएं 

  • मां दुर्गा की भक्ति मन को सुकून और जीवन को नई ऊर्जा देती है। उनके आशीर्वाद से हर मुश्किल का सामना करने की हिम्मत मिलती है। जय माता दी।
  • मां दुर्गा का आशीर्वाद आपके जीवन में सुख, शांति और खुशियां लेकर आए। हर कदम पर माता रानी का साथ मिले और आपकी राह आसान हो। जय अंबे।
  • मां दुर्गा की कृपा से आपके जीवन में खुशहाली बनी रहे और मन में हमेशा विश्वास की ज्योत जलती रहे। माता रानी आपकी हर अच्छी मनोकामना पूरी करें। जय माता रानी।
  • मां दुर्गा की शक्ति आपको हर मुश्किल से लड़ने का हौसला दे और आपके जीवन को खुशियों से भर दे। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे। बोलो सच्चे दरबार की जय।
  • मां दुर्गा के नौ रूप आपके जीवन में नई उम्मीद, सकारात्मकता और खुशियां लेकर आएं। आपका परिवार हमेशा स्वस्थ और खुशहाल रहे। जय माता दी, जय मां दुर्गा।

Navratri Shubhkamna Sandesh: अपनों को भेजें मां दुर्गा की भक्ति से भरे शुभकामना संदेश 

  • मां दुर्गा की कृपा से आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। हर दिन नई खुशियां लेकर आए और आपका परिवार हमेशा हंसता मुस्कुराता रहे। जय माता दी।
  • मां दुर्गा के चरणों में आपकी हर चिंता दूर हो और जीवन में खुशियों का नया सवेरा आए। माता रानी का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। जय मां शेरावाली।
  • नवरात्रि के पावन पर्व पर मां दुर्गा आपके घर को खुशियों से भर दें। आपके जीवन में प्रेम, विश्वास और सफलता का वास हो। जय अंबे गौरी।
  • मां दुर्गा की शक्ति आपको हर मुश्किल से लड़ने का हौसला दे और उनकी भक्ति आपके मन को शांति दे। आपका हर दिन मंगलमय हो। जय जगदंबे।
  • मां दुर्गा के जयकारों से आपका जीवन गूंज उठे और माता रानी की कृपा से आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।

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Updated on:

10 Oct 2026 07:47 pm

Published on:

10 Oct 2026 07:46 pm

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