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100+ Navami 2026 Wishes: व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के लिए सबसे बेहतरीन मैसेज और स्टेटस, देखें बेस्ट हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत विशेज के साथ HD फोटो

100+ Chaitra Navratri Navami 2026 Wishes: आज के इस लेख में हम चैत्र नवरात्रि की नवमी की बधाई देने के लिए विशेज, मैसेज, कैप्शंस के साथ ही सोशल मीडिया पर शेयर करने के लिए एचडी फोटो और वॉलपेपर शेयर कर रहे हैं। जिन्हें आप अपनों को भेजकर महानवमी की बधाई दे सकते हैं।

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भारत

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Priyambada yadav

Mar 25, 2026

100+ Chaitra Navratri Navami 2026 Wishes

100+ Chaitra Navratri Navami 2026 Wishes |image credit gemini

100+ Chaitra Navratri Navami 2026 Wishes: शक्ति की साधना और आस्था का महापर्व चैत्र नवरात्रि संपन्न होने वाला है। इस साल 26 मार्च, 2026 को पूरे देश में महानवमी का उत्सव बेहद श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। चैत्र नवरात्रि के नौवें दिन मां सिद्धिदात्री की विशेष पूजा-अर्चना की जाती है और घर-घर में कन्या पूजन यानी कंजक जिमाकर देवी स्वरूप बेटियों का आशीर्वाद लिया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन मां की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है और जीवन के सभी कष्टों का अंत होता है।इस पावन अवसर पर यदि आप अपने परिजनों और मित्रों को भक्तिमय संदेशों के जरिए बधाई देना चाहते हैं, तो हमारी यह खास स्टोरी आपके लिए ही है। 
आज के इस लेख में हम चैत्र नवरात्रि की नवमी की बधाई देने के लिए विशेज (Navami Wishes), दिल को छू लेने वाले मैसेज (Navami Messages) और कन्या पूजन के फोटो पोस्ट करने के लिए शानदार कैप्शंस के साथ ही सोशल मीडिया पर शेयर करने के लिए एचडी फोटो (Navami HD Photos) और वॉलपेपर (Navami Wallpapers) भी शेयर कर रहे हैं। जिन्हें आप अपनों को भेजकर उनके दिन को मंगलमय बना सकते हैं और महानवमी की हार्दिक बधाई दे सकते हैं।

चैत्र नवरात्रि की नवमी की शुभकामनाओं के लिए हिंदी में विशेज (Chaitra Navratri Navami Wishes in Hindi)

1. चैत्र नवरात्रि की नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं,
मां सिद्धिदात्री की कृपा से आपके घर में सदा खुशहाली आए।

2. सिद्धि और समृद्धि का हो आपके जीवन में वास,
चैत्र नवरात्रि की नवमी की शुभकामनाएं।

3. शक्ति की उपासना का यह पर्व आपके दुखों का नाश करे,
महानवमी का पावन दिन आपकी झोली खुशियों से भरे।

4. मां दुर्गा के चरणों में झुकाएं अपना शीश,
नवमी की शुभ वेला पर पाएं मां का आशीष।

5. नौ रूपों की भक्ति का आज पूर्ण हुआ त्योहार,
चैत्र नवमी पर मां सिद्धिदात्री बरसाएं अपना प्यार।

6. नवमी की दिव्य ज्योति आपके जीवन को रोशन कर जाए,
माता रानी की कृपा से हर बिगड़ा काम बन जाए।

7. श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाएं यह महापर्व,
चैत्र नवरात्रि की नवमी की शुभकामनाएं।

8. सुख, शांति और समाधान का मिले आपको वरदान,
चैत्र नवमी पर मां सिद्धीदात्री करें आपका कल्याण।

9. भक्ति का रंग चढ़े और मन में हो उल्लास,
चैत्र नवरात्रि की नवमी की शुभकामनाएं।

10. सफलता की ऊंचाइयों पर हो आपका नाम,
चैत्र नवमी की शुभकामनाएं।

चैत्र नवरात्रि की नवमी की शुभकामनाओं के लिए अंग्रेजी में विशेज (Chaitra Navratri Navami Wishes in English)

11. May the 9th form of Maa Durga bless you with wisdom and light,
Wishing you a Chaitra Navratri Navami that is truly bright.

12. May Maa Siddhidatri fulfill all your dreams today,
Sending warm wishes for Navami in every single way.

13. Let the divine energy of Navratri guide your path,
Stay blessed with the Goddess’s grace and ignore life’s wrath.

14. Happy Chaitra Navratri Navami to you and your family,
May you live your life with peace, love, and harmony.

15. On this holy day of Mahanavami, may your soul be pure,
Goddess Durga’s blessings will make your success sure.

16. Wishing you glory and prosperity on this final day,
May Maa Siddhidatri keep all your worries at bay.

17. Celebrate the victory of good over every evil deed,
May the Goddess provide everything you truly need.

18. May the holy chants of Navratri bring joy to your ears,
Happy Chaitra Navami to wipe away all your fears.

19. May your heart be filled with devotion and great cheer,
Happy Navratri Navami to someone very dear.

20. May the divine power protect you from every side,
Happy Chaitra Navratri Navami with love and pride.

चैत्र नवरात्रि की नवमी की शुभकामनाओं के लिए संस्कृत में विशेज (Chaitra Navratri Navami Wishes in Sanskrit)

21. सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके,
चैत्र नवरात्रि महानवमी पर्वणः हार्दिक्यः शुभकामनाः।

22. सिद्धिदात्री माता भवतां सर्वान् मनोरथान् पूरयतु,
नवमी तिथिः भवतु सदा मंगलमयी च शुभप्रदा।

23. या देवी सर्वभूतेषु शक्ति-रूपेण संस्थिता,
तस्यै नमस्तस्यै चैत्र नवमी शुभाशयाः नमो नमः।

24. सिद्धिं बुद्धिं च देहि मे देवी सर्वार्थसाधिके,
महानवमी दिने त्वां नमामि भक्त्या सदा।

25. दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तोः शुभं कुरु,
चैत्र नवरात्रि नवमी पर्वणः अनन्ताः शुभकामनाः।

26. जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी,
शुभ महानवमी भवतु भवतः जीवने सुखकारिणी।

27. जगदम्बा कृपया भवतः गृहं धनधान्यपूर्णं भवतु,
चैत्र नवरात्रि नवमी तिथिः सर्वदा विजयप्रदा अस्तु।

28. सिद्धिदात्री प्रसीदतु भक्तानां कल्याणं च करोतु,
महानवमी पर्वणः सर्वेभ्यः हार्दिक्यः शुभकामनाः।

29. नमः शिवायै कल्याण्यै शान्त्यै पुष्ट्यै नमोनमः,
चैत्र नवरात्रि समापन पर्वणः शुभाशयाः।

30. माता सिद्धिदात्री सदा रक्षतु भवतः सर्वत्र,
शुभ महानवमी भवतु भवतः कृते मंगलमयी।

चैत्र नवरात्रि की नवमी की शुभकामनाओं के लिए हिंदी में मैसेज (Chaitra Navratri Navami Messages in Hindi)

31. मां के चरणों में अर्पित है मेरा यह छोटा सा संदेश,
चैत्र नवमी आपके जीवन से मिटा दे सारे क्लेश।

32. खुशियों का खजाना और मां का साथ रहे सदा आपके साथ,
चैत्र नवरात्रि की नवमी की शुभकामनाएं।

33. चैत्र की धूप जैसी चमके आपकी तकदीर,
मां सिद्धिदात्री बदल दें आपके जीवन की लकीर।

34. नौ दिनों का उपवास और मां की अटूट भक्ति,
चैत्र नवमी आपको प्रदान करे अपार मानसिक शक्ति।

35. हर घर में गूंजे माता रानी की मधुर जयकार,
चैत्र नवरात्रि की नवमी की बधाई और ढेर सारा प्यार।

36. आपका आंगन महके मां के आशीर्वाद की खुशबू से,
चैत्र नवमी की शुभकामनाएं दिल की गहराई से।

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37. मुश्किलों का अंत हो और नई शुरुआत हो सुंदर,
चैत्र नवमी पर मां सिद्धिदात्री विराजें आपके मन के अंदर।

38. प्रेम की गंगा बहे और ईर्ष्या का हो जाए नाश,
चैत्र नवरात्रि की नवमी की शुभकामनाएं हैं बेहद खास।

39. सिद्धियों की प्राप्ति हो और ज्ञान का हो विस्तार,
चैत्र महानवमी की बधाई स्वीकार करें बार-बार।

40. सुखद भविष्य और उज्ज्वल कल की मंगलकामना,
चैत्र नवमी पर मां के आशीर्वाद से हो सबका सामना।

चैत्र नवरात्रि की नवमी की शुभकामनाओं के लिए अंग्रेजी में मैसेज (Chaitra Navratri Navami Messages in English)

41. May the final prayers of Navratri bring you inner peace,
May your success and happiness never ever cease.

42. Happy Chaitra Navratri Navami, may you find your way,
With the Goddess’s blessings on this very special day.

43. May the 8 Siddhis be your true wealth and pride,
With Maa Siddhidatri walking always by your side.

44. Sending you strength to overcome all of life's pain,
May this Chaitra Navami bring you nothing but gain.

45. Let your home be filled with chants of "Jai Mata Di,"
Happy Navami to your wonderful and blessed family.

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46. May the light of the diya ignite hope in your soul,
Wishing you Chaitra Navami as you reach your goal.

47. May the grace of the Goddess shield you from wrong,
Stay happy, stay healthy, and stay spiritually strong.

48. A message of love and a prayer for your well-being,
Happy Chaitra Navratri Navami with joys worth seeing.

49. May the colors of Navratri brighten up your dark sky,
Happy Mahanavami to you as your spirits fly high.

50. Blessed is the person who has the Goddess’s hand,
Wishing you the best Chaitra Navami in all the land.

चैत्र नवरात्रि की नवमी की शुभकामनाओं के लिए संस्कृत में मैसेज (Chaitra Navratri Navami Messages in Sanskrit)

51. ॐ सिद्धिदात्र्यै नमः भक्तवत्सलायै नमो नमः,
अद्य महानवमी दिने माता भवतः सर्वदुःखं हरतु।

52. शक्तिपूजायाः समापनपर्वणि सर्वेषां मङ्गलं भवतु,
चैत्र नवरात्रि नवमी तिथिः जीवने सुखं आनयतु।

53. जगन्माता कृपावृष्टिं भवतः उपरि सदैव करोतु,
महानवमी पर्वणः अनन्ताः हार्दिक्यः शुभकामनाः।

54. भक्तानां शुभं करोतु नित्यं माता सिद्धिदात्री,
चैत्र नवरात्र्याः पावन दिने भवतः विजयः भवतु।

55. सिद्धिं लभस्व विजयं लभस्व आरोग्यं लभस्व सदा,
चैत्र नवरात्रि नवमी पर्वणः शुभाशयाः शुभकामनाः।

56. माता दुर्गायाः आशीर्वादेन भवतः सर्वविघ्नाः नश्यन्तु,
शुभ महानवमी भवतु भवतः कृते सर्वदा कल्याणमयी।

57. ॐ ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे सदा रक्षतु माम्,
चैत्र नवरात्रि समापन दिने सर्वेभ्यः शुभाशयाः।

58. सिद्धिदात्री प्रसीदतु गृहं धनधान्यपूर्णं भवतु,
महानवमी पर्वणः हार्दिक्यः शुभकामनाः पुनः पुनः।

59. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः अद्य,
चैत्र नवरात्रि नवमी तिथिः मंगलकारी भवतु।

60. मां सिद्धिदात्रीं नमामि भवतः मनोरथं पूरयतु,
शुभ महानवमी पर्वणः अनन्ताः शुभकामनाः।

चैत्र नवरात्रि की नवमी की शुभकामनाओं के लिए एचडी फोटो (Chaitra Navratri Navami Wishes HD Photo)

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कन्या पूजन या कंजक की फोटो पोस्ट करने के लिए कैप्शन (Caption for Kanya Pujan & Kanjak Post)

71. घर आई हैं साक्षात नन्हीं देवियां बनकर खुशियों का आधार,
चैत्र नवरात्रि की नवमी और कन्या पूजन की हार्दिक बधाई।

72. बेटी का रूप ही है असली मां दुर्गा का सच्चा स्वरूप,
शुभ कन्या पूजन, चैत्र नवमी की खुशियां हैं खिली धूप।

73. कंजक पूजन की यह मासूमियत दिल को सुकून देती है,
चैत्र नवमी पर ये नन्हीं देवियां सारे दुख हर लेती हैं।

74. नन्हीं मुस्कान और छोटे पैरों की आहट से महका घर-आंगन,
चैत्र नवरात्रि की नवमी और कंजक पूजन का पावन बंधन।

75. हलवा-पूरी का स्वाद और इन नन्हीं देवियों का भरपूर प्यार,
चैत्र नवमी और कन्या पूजन की आप सभी को बधाई अपार।

76. सौभाग्य है हमारा कि आज इन देवियों के चरणों को छुआ,
चैत्र नवमी पर हर बेटी के लिए दिल से निकली है दुआ।

77. जब घर में आती हैं कंजक, तो मां दुर्गा का आशीर्वाद आता है,
चैत्र नवरात्रि की नवमी का यह दिन रिश्तों को महकाता है।

78. मेरी नन्हीं देवियों का सत्कार और माता रानी का अभिनंदन,
चैत्र नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं और कन्याओं का पूजन।

79. शक्ति का सत्कार है बेटी, सृष्टि का आधार है बेटी,
चैत्र नवमी और कन्या पूजन की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई।

80. बेटी बचाओ, बेटी पूजो और मां का आशीर्वाद घर लाओ,
चैत्र नवरात्रि की नवमी पर कन्या पूजन की खुशियां मनाओ।

चैत्र नवरात्रि की नवमी की शुभकामनाओं के लिए एचडी वॉलपेपर (Chaitra Navratri Navami Wishes HD Wallpaper)

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चैत्र नवरात्रि नवमी की शुभकामनाएं (Chaitra Navratri Navami ki Shubhkamnaye)

91. आपको और आपके परिवार को चैत्र नवरात्रि नवमी की शुभकामनाएं,
मां सिद्धिदात्री आपके जीवन के सारे कष्ट और दुख मिटाएं।

92. सुख, शांति और समाधान का मार्ग प्रशस्त करे मां की भक्ति,
चैत्र नवरात्रि की नवमी आपको प्रदान करे अपार आत्मशक्ति।

93. मां सिद्धिदात्री की कृपा से आपकी झोली खुशियों से सदा भरी रहे,
चैत्र नवरात्रि की नवमी की शुभकामनाएं, मां की दया आप पर रहे।

94. हर बाधा और संकट से मां आपको सदैव सुरक्षित रखें,
चैत्र नवरात्रि की नवमी की बधाई, मां के चरणों में प्रीति रखें।

95. आपका यश और वैभव चारों दिशाओं में सदा प्रकाश फैलाए,
चैत्र नवरात्रि की नवमी की आपको ढेरों हार्दिक शुभकामनाएं।

96. प्रेम, भाईचारा और सद्भाव बढ़े आपके जीवन के हर मोड़ पर,
चैत्र नवमी की शुभकामनाएं मां के आशीर्वाद के जोड़ पर।

97. सफलता आपके कदम चूमे और असफलता का नाम न हो,
चैत्र नवरात्रि की नवमी की बधाई, मन में कभी गम न हो।

98. आध्यात्मिक शांति और मानसिक संतोष की प्राप्ति हो आज,
चैत्र नवरात्रि की नवमी की शुभकामनाएं और मां का राज।

99. मां का साया सदा बना रहे आपके और आपके अपनों पर,
चैत्र नवरात्रि की नवमी की बधाई, विश्वास रहे मां के चरणों पर।

100. शुभ और मंगलकारी हो यह नवमी आपके जीवन की राहों में,
चैत्र नवरात्रि की नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं।

101. चैत्र नवरात्रि की नवमी की आप सभी को अनंत हार्दिक शुभकामनाएं,
मां सिद्धिदात्री की कृपा से आपकी सारी मनोकामनाएं सच हो जाएं।

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Updated on:

25 Mar 2026 06:27 pm

Published on:

25 Mar 2026 05:05 pm

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