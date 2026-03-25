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100+ Ram Navami Wishes: राम जन्मोत्सव स्पेशल: अपनों का दिन बनाएं खास, यहां से डाउनलोड करें 100+ बेस्ट राम नवमी विशेज और स्टेटस वीडियो

100+ Ram Navami 2026 Wishes: आज की इस स्टोरी में हम रामनवमी 2026 की बधाई देने के लिए विशेज, मैसेज, कोट्स, वीडियो स्टेटस, एचडी वॉलपेपर, स्लोगन और कैप्शन शेयर कर रहे हैं। आप इन्हें अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा कर रामनवमी की हार्दिक बधाई दे सकते हैं।

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भारत

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Priyambada yadav

Mar 25, 2026

100+ Ram Navami 2026 Wishes

100+ Ram Navami 2026 Wishes| image credit gemini

100+ Ram Navami 2026 Wishes: मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव का पावन त्योहार रामनवमी इस साल 26 मार्च, 2026 को पूरे देश में बेहद श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। चैत्र नवरात्रि के नौवें दिन मनाए जाने वाले इस उत्सव पर भक्त सुबह से ही मंदिरों में दर्शन-पूजन करने के साथ ही घरों में भजन-कीर्तन के जरिए श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे में अगर आप इस शुभ अवसर पर अपने परिजनों और मित्रों से दूर हैं, तो हमारी आज की यह स्टोरी आपके काम आ सकती है।
आज की इस स्टोरी में हम रामनवमी 2026 की बधाई देने के लिए विशेज (Ram Navami Wishes), मैसेज (Ram Navami Wishes Messages), कोट्स (Inspirational Ram Navami Quotes), और अंग्रेजी में विशेज (Ram Navami Wishes in English) में साझा करने के साथ ही सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए बेहतरीन वीडियो, एचडी वॉलपेपर और फोटो भी शेयर कर रहे हैं। इन्हें आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा कर उनके दिन को मंगलमय बना सकते हैं और रामनवमी की हार्दिक बधाई दे सकते हैं।

राम नवमी की शुभकामनाएं देने के लिए हिंदी में विशेज (Ram Navami Wishes in Hindi)

  1. अयोध्या जिनका धाम है,राम जिनका नाम है,मर्यादा पुरुषोत्तम उन प्रभु श्री राम को हमारा कोटि-कोटि प्रणाम है।राम नवमी की मंगलकामनाएं!
  2. राम जी की ज्योति से नूर मिलता है,सबके दिलों को सुरूर मिलता है,जो भी जाता है प्रभु के द्वार, उसे कुछ न कुछ जरूर मिलता है।शुभ राम नवमी!
  3. मन में राम, तन में राम,रोम-रोम में राम हैं।राम नवमी के पावन अवसर पर आपको और आपके परिवार को बहुत-बहुत बधाई!
  4. राम नाम का जाप ही हर दुख का अंत है,प्रभु की शरण में ही असली आनंद है।आप पर श्री राम की कृपा सदैव बनी रहे।जय श्री राम!
  5. जिनके मन में श्री राम हैं,उनके भाग्य में वैकुंठ धाम है।उनके चरणों में जिसने जीवन वार दिया, संसार में उसका कल्याण है।राम नवमी की हार्दिक बधाई!
  6. त्याग, तपस्या और मर्यादा के प्रतीकप्रभु श्री राम आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आएं।राम नवमी की अनंत शुभकामनाएं!
  7. निकली है प्रभु की पालकी,चारों ओर है राम की महिमा निराली।आप सभी का जीवन खुशियों से भर दे, अयोध्या के राजा राम की कृपा सदा रहे।
  8. राम नाम का फल बहुत मीठा है,जो इसे चख लेता है उसका जीवन संवर जाता है।राम नवमी के इस पावन पर्व की आपको ढेरों शुभकामनाएं!
  9. नवमी तिथि मधुमास पुनीता,शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता।राम जन्म के पावन पर्व पर आप सभी को बहुत-बहुत बधाई।जय श्री राम!
  10. सच्चा सुख राम नाम में है,शांति प्रभु के चरणों में है।इस राम नवमी पर ईश्वर आपकी झोली खुशियों से भर दें।मंगलमय राम नवमी!

राम नवमी की शुभकामनाएं देने के लिए हिंदी में मैसेज (Ram Navami Wishes Messages in Hindi)

  1. राम जिनका नाम है, अयोध्या जिनका धाम है,ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम को, हमारा सादर प्रणाम है।राम नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं!
  2. जिनके मन में श्री राम हैं,भाग्य में उनके वैकुंठ धाम है,उनके चरणों में जिसने जीवन वार दिया, संसार में उसका कल्याण है।राम नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं!
  3. राम जी की ज्योति से नूर मिलता है,सबके दिलों को सुरूर मिलता है,जो भी जाता है राम के द्वार, उसे कुछ न कुछ जरूर मिलता है।शुभ राम नवमी!
  4. नवमी तिथि मधुमास पुनीता,शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता,मध्यदिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा।जय श्री राम!
  5. त्याग, तपस्या और मर्यादा का संदेश देने वाले,प्रभु श्री राम आपके जीवन में सुख और शांति भर दें।राम नवमी की अनंत बधाई!
  6. मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पदचिह्नों पर हम चलें,सत्य और धर्म की राह पर हर पल हम बढ़ें।राम नवमी की मंगलकामनाएं!
  7. निकली है प्रभु की पालकी, चारों ओर है राम की महिमा निराली,आप सभी का जीवन खुशियों से भर दे, अयोध्या के राजा राम की कृपा रहे।जय श्री राम!
  8. राम नाम का फल बहुत मीठा है,जो इसे चख लेता है, उसका जीवन संवर जाता है।मंगलमय राम नवमी!
  9. इस राम नवमी पर ईश्वर आपकी झोली खुशियों से भर दें,प्रभु के आशीर्वाद से आपके सभी संकल्प पूर्ण हों।राम नवमी की शुभकामनाएं!
  10. दशरथ नंदन राम की जय, कौशल्या के लाल की जय,भक्तों के प्रतिपालक प्रभु श्री राम की जय।शुभ राम नवमी!

राम नवमी की शुभकामनाएं देने के लिए कोट्स (Inspirational Ram Navami Quotes)

  1. रघुकुल रीति सदा चलि आई,प्रान जाहु बरु बचनु न जाई।राम नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं!
  2. सत्य, शील और मर्यादा ही श्री राम का असली स्वरूप है।जो इसे अपने आचरण में अपनाता है, प्रभु राम का आशीर्वाद सदैव उसके साथ रहता है।राम नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं!
  3. क्रोध और अहंकार को त्याग कर धैर्य अपनाना ही,प्रभु श्री राम की सच्ची भक्ति है।जय श्री राम!
  4. जैसे राम ने विपरीत परिस्थितियों में भी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा,वैसे ही आप भी अपने जीवन के संघर्षों में अडिग रहें।मंगलमय राम नवमी!
  5. राम नाम का जाप केवल शब्द नहीं, एक शक्ति है,जो अशांत मन को शांति और भटके हुए को मार्ग दिखाती है।राम नवमी की अनंत बधाई!
  6. सफलता और शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण है आपका चरित्र,प्रभु राम का जीवन हमें यही महान पाठ सिखाता है।शुभ राम नवमी!
  7. धीरज, धर्म, मित्र अरु नारी,आपद काल परिखिअहिं चारी। जय श्री राम!
  8. श्री राम की भक्ति का अर्थ है सबके प्रति प्रेम और करुणा।अपने भीतर के राम को जगाएं और समाज में खुशियां फैलाएं।राम नवमी की शुभकामनाएं!
  9. संसार का आधार है सत्य, और सत्य का आधार हैं श्री राम।सत्य के मार्ग पर चलें, विजय आपकी निश्चित होगी।मंगलमय राम नवमी!
  10. अहंकार का अंत और धर्म की स्थापना का महापर्व है राम नवमी।प्रभु राम आपके जीवन से समस्त अंधकार को दूर करें।शुभ राम नवमी!

राम नवमी की शुभकामनाएं देने के लिए अंग्रेजी में विशेज (Ram Navami Wishes in English)

  1. May the divine grace of Lord Rama stay with you and your family forever. Happy Ram Navami!
  2. On this holy occasion of Ram Navami, I wish that Lord Ram showers his blessings upon you and your life is filled with happiness, peace, and prosperity.
  3. Wishing you a very Happy Ram Navami. May this day bring new light and hope into your life.
  4. May the virtue and righteousness of Lord Ram inspire you to conquer all your challenges with courage. Happy Ram Navami!
  5. Let the joy and spirit of this auspicious festival brighten your home and heart today and always. Happy Ram Navami!
  6. Sending you warm wishes on the birth anniversary of Lord Rama. May you walk on the path of truth and dharma.
  7. May Lord Ram bestow upon you all the success and happiness you deserve. Have a blessed Ram Navami!
  8. May the holy chants of 'Jai Shree Ram' fill your life with positive energy and eternal peace. Happy Ram Navami!
  9. On this auspicious day, may Lord Rama bless you with good health, wealth, and spiritual growth.
  10. Wishing a glorious Ram Navami to you and your loved ones. May the festivities bring endless joy to your soul.

राम नवमी की शुभकामनाएं देने के लिए शॉर्ट स्लोगन (Short Slogans for Ram Navami)

  1. मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की जय!
  2. राम नाम का जाप ही हर दुख का अंत है।
  3. संस्कार, संस्कृति और सादगी के प्रतीक प्रभु श्री राम की जय।
  4. मन में राम, तन में राम, रोम-रोम में राम।
  5. रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र की जय!
  6. सत्य का मार्ग, राम का नाम।
  7. जिनके हृदय में राम हैं, उन्हीं के जीवन में विश्राम है।
  8. अयोध्या के राजा, भक्तों के रखवाले।
  9. एक ही नारा, एक ही नाम जय श्री राम, जय श्री राम!
  10. राम नवमी के पावन पर्व की मंगलकामनाएं।

राम नवमी की शुभकामनाएं देने के लिए वीडियो स्टेटस (Ram Navami Video Status & Reels)

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राम नवमी की शुभकामनाएं देने के लिए एचडी वॉलपेपर और फोटो (Ram Navami HD Wallpapers)

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राम नवमी की शुभकामनाएं देने के लिए फोटो (Ram Navami HD Images)

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राम नवमी की शुभकामनाएं देने के लिए कैप्शन (Social Media Captions for Ram Navami)

  1. राम जिनका नाम है, अयोध्या जिनका धाम है, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम को हमारा प्रणाम है। राम नवमी की हार्दिक बधाई!
  2. त्याग, धैर्य और धर्म का मार्ग दिखाने वाले प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव की आपको अनंत शुभकामनाएं।
  3. जिनके मन में राम बसे हैं, उनके जीवन में सुख-शांति का सवेरा सदैव बना रहता है। जय श्री राम!
  4. सत्य का साथ हो, धर्म की विजय हो। प्रभु राम का आशीर्वाद हमेशा आपके संग हो। शुभ राम नवमी!
  5. "राम नाम" अमृत है, जिसे पीने से मन की सारी अशांति दूर हो जाती है। राम नवमी की मंगलकामनाएं।
  6. मर्यादा की मूरत, करुणा के सागर प्रभु श्री राम आपके जीवन को खुशियों से भर दें।
  7. राम के आदर्शों को अपनाएं, जीवन को सफल और सार्थक बनाएं। राम जन्मोत्सव की बधाई!
  8. मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदसरथ अजिर बिहारी। आप सभी को राम नवमी की शुभकामनाएं!
  9. श्री राम चन्द्र कृपालु भज मन हरण भवभय दारुणम। प्रभु का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे।
  10. जय श्री राम! इस पावन पर्व पर आपके घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास हो। हैप्पी राम नवमी!

राम नवमी की शुभकामनाएं देने के लिए संस्कृत में विशेज (Ram Navami Wishes in Sanskrit)

  1. श्रीरामचन्द्रस्य जन्मोत्सवस्य कोटिशः शुभकामनाः
  2. मर्यादा पुरुषोत्तमस्य रामस्य आशीर्वादाः सदा भवतु।
  3. अयोध्याधिपतिः श्रीरामः भवतां जीवनं सुखशान्तिमयं करोतु।
  4. रामनवमी पर्वणः सर्वेभ्यः भारतीयेभ्यः शुभाशयाः
  5. धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भूतः श्री रघुपुङ्गवः। तस्य जन्मोत्सवे सर्वेभ्यः अभिनन्दनम्।
  6. प्रभोः श्रीरामचन्द्रस्य अनुग्रहेण भवतां सकलम मनोरथाः सिध्यन्तु।
  7. रामो विग्रहवान् धर्मः। सः अस्मान् सर्वदा सन्मार्गे प्रेरयतु।
  8. सत्यधर्मपरायणस्य श्रीरामस्य जन्मदिनं भवतां कृते मङ्गलमयं भूयात्।
  9. लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम्। तस्मै नमोऽस्तु रामाय।
  10. रामराज्यस्य परिकल्पना भवतां जीवने सत्या भवतु।
  11. रामनवमी दिने भवतां गृहे सुख-समृद्धि-शान्तीनां वासः अस्तु।

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Published on:

25 Mar 2026 05:00 pm

Hindi News / Lifestyle News / 100+ Ram Navami Wishes: राम जन्मोत्सव स्पेशल: अपनों का दिन बनाएं खास, यहां से डाउनलोड करें 100+ बेस्ट राम नवमी विशेज और स्टेटस वीडियो

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