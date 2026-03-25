Ram Navami : राजस्थान में रामनवमी कब मनेगी 26 मार्च या 27 मार्च? भक्तों में हैं असमंजस

पंडित तपेश अवस्थी ने बताया कि शास्त्रों के अनुसार रामनवमी गुरुवार 26 मार्च को ही मनाया जानी चाहिए। पंडित राजेंद्र शर्मा ने बताया कि अष्टमी और नवमी दोनों 26 तारीख को ही मनाई जाएगी। भगवान राम का जन्म उत्सव रामनवमी 26 मार्च को ही मनाई जाएगी क्योंकि 27 तारीख को दोपहर 12 बजे नवमी नहीं है। इस दिन अष्टमी सुबह 9 बजे तक मना लें और उसके उपरांत नवमी पूजन करें और भगवान राम का जन्म उत्सव श्रद्धा और भक्ति के साथ मना सकते हैं।