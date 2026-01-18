Karni Mata Temple : राजस्थान में है दुनिया का इकलौता चूहों का मंदिर, सफेद चूहा देखना है शुभ, जानें इसकी रोचक बातें

1- साल में दो बार करणी माता का मेला लगता है। पहला चैत्र नवरात्रि और दूसरा शारदीय नवरात्रि में।

2- काबा के लिए अनाज, फल, सब्जियां, रोटी और पानी की व्यवस्था की जाती है।

3- काबा का कुतरा भोजन करना शुभ माना जाता है।

4- अगर गलती से किसी चूहे की आपकी वजह से मौत हो जाती है तो चांदी या सोने का चूहा चढ़ना पड़ता है।

5- मंदिर के मुख्य पुजारी को बारीदारी कहा जाता है। करणी माता के वंश से ही बारीदारी चुना जाता है। क्रमानुसार यह बारीदारी एक-एक महीने तक मां की सेवा करते है।

6- सिर्फ बारीदारी ही मंदिर के गर्भगृह में सकता है। बारीदरी को एक माह तक मंदिर से बाहर जाने की मनाही है।