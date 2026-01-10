International Camel Festival : बीकानेर में गुम ऊंटों को खोजने की थी एक अनूठी परंपरा, जानें ‘पागी’ कैसे करते थे ये कमाल

रियासतकाल में ऊंट केवल पशु नहीं, बल्कि जनजीवन का आधार था। युद्ध और आवागमन, कृषि और कुओं से पानी निकालना, व्यापारिक माल ढुलाई और डाक सेवा, तीज-त्योहार और मांगलिक अवसर जैसे सभी कार्यों में ऊंट की केंद्रीय भूमिका थी। इसकी ऊंची कीमत और बहुउपयोगिता के कारण ऊंट चोरी की घटनाएं भी होती थीं। ऐसे मामलों में थानों में रिपोर्ट दर्ज होती और पागियों को तलाश पर लगाया जाता था।