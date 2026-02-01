प्रशिक्षण व्यवस्थाओं एवं अभिलेखों का किया अवलोकन

आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध

भारतीय स्टेट बैंक के उप महाप्रबंधक अरविंद भट्ट ने कहा कि बैंक प्रशिक्षणार्थियों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए ऋण एवं अन्य वित्तीय सहायता प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। जिला विकास प्रबंधक रमेश तंबिया ने संस्थान के कार्यों को प्रभावी बताते हुए कौशल विकास के क्षेत्र में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। लीड जिला प्रबंधक एल.आर. मोडासिया ने प्रशिक्षणार्थियों को विभिन्न बैंक योजनाओं से जोड़कर स्वरोजगार स्थापित करने पर बल दिया। संस्थान के निदेशक रूपेश शर्मा ने संस्थान की गतिविधियों एवं उपलब्धियों की जानकारी देते हुए सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। निरीक्षण के दौरान संस्थान की व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त किया गया तथा भविष्य में प्रशिक्षण कार्यक्रमों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया गया।