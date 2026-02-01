कृषकों की ओर से की जाने वाली कृषि व उद्यानिकी तकनीकी पर चर्चा

कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक प्रो. अमर सिंह गोदारा, डॉ. भंवर देवी सिंह नाथावत, डॉ. सुशील कुमार, डॉ. बीएस मिठारवाल ने मासिक तकनीकी सत्र में पावर पाइंट प्रजेंटेशन के माध्यम से प्रस्तुतीकरण दिया। प्रो. अमर सिंह गोदारा ने बताया कि उच्च तापमान से गेहूं फसल में होने वाले नुकसान को कम करने के लिए किसान गेंहू की फसल में सिंचाई एवं पोटेशियम नाइट्रेट 1 प्रतिशत का पर्णीय छिड़‌काव करें। कार्यालय अतिरिक्त निदेशक कृषि के उप निदेशक कृषि जयदीप दोगने ने कृषि विभागीय योजनाओं की अब तक अर्जित भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा की। विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभिन्न योजनाओं जैसे - फार्म पौंड, पाईप लाईन, डिग्गी, तारबंदी, कृषि यंत्र, गोवर्धन जैविक योजना, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिग योजना में आवंटित बजट का शत-प्रतिशत व्यय करें। दोगने ने विभिन्न योजनाओं में भौतिक सत्यापन कर तत्काल वित्तीय स्वीकृति जारी कर 7 दिवस में बजट उपयोग करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए।