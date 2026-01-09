Camel Festival 2026 : बीकानेर में अंतरराष्ट्रीय ऊंट उत्सव शुरू, ‘रौबिलो’ का जलवा देख पर्यटक झूमे, जानिए और क्या है?

11 जनवरी को रायसर के धोरों में सुबह 9 से दोपहर 1 बजे तक दम-खम ग्रामीण खेल आयोजित किए जाएंगे, जिनमें रस्साकशी, कुश्ती, कबड्डी, पगड़ी बांधना, महिला मटका दौड़ और देशी-विदेशी पर्यटकों के बीच दौड़ शामिल हैं। दोपहर डेढ़ से शाम साढ़े 6 बजे तक एडवेंचर एक्टिविटी और डेजर्ट एक्सपीरियंस होंगे। पुष्कर के अजय रावत द्वारा सैंड आर्ट प्रदर्शनी लगाई जाएगी। साथ ही हैंडीक्राफ्ट व फूड बाजार, कैमल सफारी, ऊंटगाड़ी व घुड़दौड़ आकर्षण का केंद्र रहेंगे। शाम 6 से रात 10 बजे तक रंगीलो राजस्थान कार्यक्रम के साथ जसनाथी संप्रदाय की ओर से अग्नि नृत्य की प्रस्तुति होगी और उत्सव का समापन किया जाएगा।