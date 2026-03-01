50+ Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्रि की महानवमी पर बरसेगी मां सिद्धिदात्री की कृपा, अपनों को भेजें ये 50+ चुनिंदा संदेश और विशेज

50+ Chaitra Navratri Navami Wishes: शक्ति की उपासना और अटूट आस्था का महापर्व चैत्र नवरात्रि अब अपने समापन की ओर है। तिथियों की गणना को लेकर भविष्यवक्ता एवं कुंडली विश्लेषक डॉ. अनीष व्यास बताते हैं कि इस वर्ष चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 25 मार्च को दोपहर 1:50 बजे से शुरू होकर 26 मार्च को सुबह 11:48 बजे समाप्त होगी। इसके तुरंत बाद नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जो 27 मार्च की सुबह 10:06 बजे तक रहेगी। चूंकि भगवान श्री राम का प्राकट्य अभिजीत मुहूर्त में हुआ था, इसलिए रामनवमी का मुख्य उत्सव 26 मार्च को ही पूरे उल्लास के साथ मनाया जाएगा। वहीं, जो श्रद्धालु नवमी का व्रत रखते हैं या कन्या पूजन करना चाहते हैं, वे 27 मार्च को सुबह 10:06 बजे तक पूजन और पारण कर सकेंगे। इसके साथ ही अगर आप इस पावन अवसर पर अपने परिजनों और मित्रों को भक्तिमय संदेश भेजना चाहते हैं, तो आप यहां दिए गए विशेज, मैसेज, कैप्शंस और फोटो शेयर कर के दे सकते हैं।