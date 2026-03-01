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50+ Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्रि की महानवमी पर बरसेगी मां सिद्धिदात्री की कृपा, अपनों को भेजें ये 50+ चुनिंदा संदेश और विशेज

50+ Chaitra Navratri Navami Wishes: अगर आप चैत्र नवरात्रि के नवमी के पावन अवसर पर अपने परिजनों और मित्रों को भक्तिमय संदेश भेजना चाहते हैं, तो आप यहां दिए गए विशेज, मैसेज, कैप्शंस और फोटो शेयर कर के दे सकते हैं।

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भारत

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Priyambada yadav

Mar 25, 2026

Chaitra Navratri Navami Wishes

Chaitra Navratri Navami Wishes| image credit gemini

50+ Chaitra Navratri Navami Wishes: शक्ति की उपासना और अटूट आस्था का महापर्व चैत्र नवरात्रि अब अपने समापन की ओर है। तिथियों की गणना को लेकर भविष्यवक्ता एवं कुंडली विश्लेषक डॉ. अनीष व्यास बताते हैं कि इस वर्ष चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 25 मार्च को दोपहर 1:50 बजे से शुरू होकर 26 मार्च को सुबह 11:48 बजे समाप्त होगी। इसके तुरंत बाद नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जो 27 मार्च की सुबह 10:06 बजे तक रहेगी। चूंकि भगवान श्री राम का प्राकट्य अभिजीत मुहूर्त में हुआ था, इसलिए रामनवमी का मुख्य उत्सव 26 मार्च को ही पूरे उल्लास के साथ मनाया जाएगा। वहीं, जो श्रद्धालु नवमी का व्रत रखते हैं या कन्या पूजन करना चाहते हैं, वे 27 मार्च को सुबह 10:06 बजे तक पूजन और पारण कर सकेंगे। इसके साथ ही अगर आप इस पावन अवसर पर अपने परिजनों और मित्रों को भक्तिमय संदेश भेजना चाहते हैं, तो आप यहां दिए गए विशेज, मैसेज, कैप्शंस और फोटो शेयर कर के दे सकते हैं।

चैत्र नवरात्रि नवमी की शुभकामनाएं देने के लिए हिंदी मेंं विशेज (Chaitra Navratri Navami Wishes in Hindi)

  1. मां सिद्धिदात्री की कृपा से आपके जीवन के सभी कष्ट मिट जाएं, चैत्र नवरात्रि की नवमी आपके लिए सुखद संदेश लाए।
  2. सिद्धि और समृद्धि का वरदान मिले, इस महानवमी पर आपके आंगन में खुशियों के फूल खिलें।
  3. शक्ति की उपासना का यह महापर्व आपके दुखों का अंत करे, मां की पावन ज्योति आपके घर को रोशन करे।
  4. मां दुर्गा के चरणों में झुकाएं अपना शीश, नवमी की इस शुभ वेला पर पाएं मां का असीम आशीष।
  5. नौ रूपों की भक्ति का आज उत्सव मनाएं, चैत्र नवमी की आपको और आपके परिवार को ढेरों शुभकामनाएं।

चैत्र नवरात्रि नवमी की शुभकामनाएं देने के लिए अंग्रेजी में विशेज (Chaitra Navratri Navami Wishes in English)

  1. May Maa Siddhidatri fulfill all your deepest desires on this holy day of Chaitra Navami.
  2. Wishing you strength and wisdom as we celebrate the final day of Navratri. Happy Mahanavami!
  3. May the divine grace of Goddess Durga stay with you forever. Have a blessed Chaitra Navratri Navami.
  4. On this auspicious day, may your home be filled with peace, love, and spiritual joy.
  5. Celebrate the victory of good over evil. Wishing you a very happy and prosperous Mahanavami 2026.

चैत्र नवरात्रि नवमी की शुभकामनाएं देने के लिए संस्कृत में विशेज (Chaitra Navratri Navami Wishes in Sanskrit)

  1. सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, चैत्र नवरात्रि महानवमी पर्वणः हार्दिक्यः शुभकामनाः।
  2. सिद्धिदात्री माता भवतां सर्वान् मनोरथान् पूरयतु, नवमी तिथिः भवतु सदा मंगलमयी च शुभप्रदा।
  3. या देवी सर्वभूतषु शक्ति-रूपेण संस्थिता, तस्यै नमस्तस्यै चैत्र नवमी शुभाशयाः नमो नमः।
  4. सिद्धिं बुद्धिं च देहि मे देवी सर्वार्थसाधिके, महानवमी दिने त्वां नमामि भक्त्या सदा।
  5. जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी, शुभ महानवमी भवतु भवतः जीवने सुखकारिणी।

चैत्र नवरात्रि नवमी की शुभकामनाएं देने के लिए हिंदी में मैसेज (Chaitra Navratri Navami Wishes Messages in Hindi)

  1. मां के चरणों में अर्पित है मेरा यह छोटा सा संदेश, चैत्र नवमी दूर कर दे आपके जीवन के सारे क्लेश।
  2. खुशियों का खजाना और मां का साथ रहे सदा, चैत्र नवरात्रि की नवमी की शुभकामनाएं।
  3. चैत्र की खिली धूप जैसी चमके आपकी तकदीर, मां सिद्धिदात्री बदल दें आपके जीवन की लकीर।
  4. नौ दिनों की श्रद्धा और मां की अटूट भक्ति, चैत्र नवमी आपको प्रदान करे अपार मानसिक शक्ति।
  5. हर घर में गूंजे माता रानी की मधुर जयकार, चैत्र नवरात्रि की नवमी की बधाई और ढेर सारा प्यार।

चैत्र नवरात्रि नवमी की शुभकामनाएं देने के लिए अंग्रेजी में मैसेज (Chaitra Navratri Navami Wishes Messages in English)

  1. May the final prayers of Navratri bring you immense inner peace and success.
  2. Let the sacred chants of "Jai Mata Di" fill your soul with hope. Happy Chaitra Navami to you!
  3. May the 8 Siddhis be your true wealth, with Maa Siddhidatri guiding your every step.
  4. Sending you strength to overcome life's obstacles. May this Navami bring you nothing but gain.
  5. May the light of the diya ignite a new spark in your journey. Have a beautiful Mahanavami.

चैत्र नवरात्रि नवमी की शुभकामनाएं (Chaitra Navratri Navami Wishes)

26. सिद्धिदात्री मां आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। इस नवमी आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। शुभ महानवमी!
27. मां दुर्गा का आशीर्वाद आपके परिवार पर सदा बना रहे। नवमी का यह पावन पर्व आपके दुखों का नाश करे और जीवन में नई ऊर्जा भरे। जय माता दी!
28. नवमी की पवित्र बेला में मां से प्रार्थना है कि वे आपको बल, बुद्धि और विद्या प्रदान करें। आपका हर दिन खुशियों से जगमगाए। नवरात्रि की हार्दिक बधाई!
29. जैसे मां ने असुरों का अंत किया, वैसे ही आपके जीवन से सभी बाधाएं दूर हों। सफलता की नई ऊंचाइयों को छुएं। महानवमी की मंगलकामनाएं!
30. श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाएं नवमी का यह उत्सव। मां दुर्गा की कृपा दृष्टि आप पर सदैव बनी रहे और घर में खुशहाली आए। शुभ नवरात्रि!

कन्या पूजन या कंजक की फोटो पोस्ट करने के लिए कैप्शन (Caption for Kanya Pujan & Kanjak Post)

  1. घर आई हैं साक्षात नन्हीं देवियां बनकर खुशियों का आधार, कन्या पूजन की आप सभी को बधाई अपार।
  2. बेटी का रूप ही है मां दुर्गा का सबसे सच्चा स्वरूप, शुभ कन्या पूजन, जैसे आंगन में खिली हो प्यारी धूप।
  3. कंजकों की मासूमियत दिल को सुकून देती है, चैत्र नवमी पर ये नन्हीं देवियां सारे दुख हर लेती हैं।
  4. नन्हीं मुस्कान और छोटे पैरों की आहट से महका घर-आंगन, कन्या पूजन का यह पावन और प्यारा बंधन।
  5. हलवा-पूरी का स्वाद और इन नन्हीं देवियों का भरपूर प्यार, महानवमी पर मनाएं कन्या सत्कार का त्यौहार।

चैत्र नवरात्रि की नवमी की शुभकामनाओं के लिए एचडी फोटो (Chaitra Navratri Navami Wishes HD Photo)

चैत्र नवरात्रि की नवमी की शुभकामनाओं के लिए एचडी वॉलपेपर (Chaitra Navratri Navami Wishes HD Wallpaper)

चैत्र नवरात्रि नवमी की शुभकामनाएं (Chaitra Navratri Navami ki Shubhkamnaye)

  1. सफलता आपके कदम चूमे और असफलता का नाम न हो, चैत्र नवरात्रि की नवमी की बधाई, मन में कभी गम न हो।
  2. आध्यात्मिक शांति और संतोष की प्राप्ति हो आज, चैत्र नवरात्रि की नवमी पर बना रहे मां का राज।
  3. मां का साया सदा बना रहे आपके और आपके अपनों पर, अटूट विश्वास रहे हमेशा मां के चरणों पर।
  4. शुभ और मंगलकारी हो यह नवमी आपके जीवन की राहों में, खुश रहें आप हमेशा मां की शीतल बाहों में।
  5. चैत्र नवरात्रि की नवमी की आप सभी को अनंत हार्दिक शुभकामनाएं, मां की कृपा से सारी मनोकामनाएं सच हो जाएं।
  6. श्रद्धा का दीया जलाएं और मां के गीत गाएं, चैत्र नवरात्रि की इस पावन महानवमी पर मां सिद्धिदात्री आपके घर में खुशियों का अंबार लगाएं।

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Published on:

25 Mar 2026 11:30 pm

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