50+ Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्रि की महानवमी पर बरसेगी मां सिद्धिदात्री की कृपा, अपनों को भेजें ये 50+ चुनिंदा संदेश और विशेज

Chaitra Navratri Navami Wishes| image credit gemini
50+ Chaitra Navratri Navami Wishes: शक्ति की उपासना और अटूट आस्था का महापर्व चैत्र नवरात्रि अब अपने समापन की ओर है। तिथियों की गणना को लेकर भविष्यवक्ता एवं कुंडली विश्लेषक डॉ. अनीष व्यास बताते हैं कि इस वर्ष चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 25 मार्च को दोपहर 1:50 बजे से शुरू होकर 26 मार्च को सुबह 11:48 बजे समाप्त होगी। इसके तुरंत बाद नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जो 27 मार्च की सुबह 10:06 बजे तक रहेगी। चूंकि भगवान श्री राम का प्राकट्य अभिजीत मुहूर्त में हुआ था, इसलिए रामनवमी का मुख्य उत्सव 26 मार्च को ही पूरे उल्लास के साथ मनाया जाएगा। वहीं, जो श्रद्धालु नवमी का व्रत रखते हैं या कन्या पूजन करना चाहते हैं, वे 27 मार्च को सुबह 10:06 बजे तक पूजन और पारण कर सकेंगे। इसके साथ ही अगर आप इस पावन अवसर पर अपने परिजनों और मित्रों को भक्तिमय संदेश भेजना चाहते हैं, तो आप यहां दिए गए विशेज, मैसेज, कैप्शंस और फोटो शेयर कर के दे सकते हैं।
26. सिद्धिदात्री मां आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। इस नवमी आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। शुभ महानवमी!
27. मां दुर्गा का आशीर्वाद आपके परिवार पर सदा बना रहे। नवमी का यह पावन पर्व आपके दुखों का नाश करे और जीवन में नई ऊर्जा भरे। जय माता दी!
28. नवमी की पवित्र बेला में मां से प्रार्थना है कि वे आपको बल, बुद्धि और विद्या प्रदान करें। आपका हर दिन खुशियों से जगमगाए। नवरात्रि की हार्दिक बधाई!
29. जैसे मां ने असुरों का अंत किया, वैसे ही आपके जीवन से सभी बाधाएं दूर हों। सफलता की नई ऊंचाइयों को छुएं। महानवमी की मंगलकामनाएं!
30. श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाएं नवमी का यह उत्सव। मां दुर्गा की कृपा दृष्टि आप पर सदैव बनी रहे और घर में खुशहाली आए। शुभ नवरात्रि!
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