20+ Chaitra Navratri Images & Wallpapers: फ्री में डाउनलोड करें 20+ लेटेस्ट HD फोटोज और वॉलपेपर्स और अपनों को दें महानवमी की बधाई!

20+ Chaitra Navratri Navami Wishes, Images & Wallpapers: शक्ति और आस्था का पर्व चैत्र नवरात्रि अब समाप्त होने वाली है। अब मां दुर्गा की विदाई करने का समय है। भविष्यवक्ता एवं कुंडली विश्लेषक डॉ. अनीष व्यास के अनुसार, अष्टमी तिथि 25 मार्च की दोपहर से शुरू होकर 26 मार्च की सुबह तक रहेगी, जिसके तुरंत बाद नवमी तिथि का आगमन हो जाएगा। चूंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्म अभिजीत मुहूर्त में हुआ था, इसलिए रामनवमी का भव्य उत्सव 26 मार्च को ही पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। वहीं, जो श्रद्धालु नवमी का व्रत रखते हैं या कन्या पूजन करते हैं, वे 27 मार्च की सुबह 10:06 बजे तक पूजन और पारण कर सकते हैं।

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