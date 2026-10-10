Navratri Wishes 2026: अपनों को भेजें शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, मां दुर्गा के ये भक्तिमय संदेश जीत लेंगे दिल

Navratri Wishes: शारदीय नवरात्रि 2026 की शुरुआत कल से हो रही है। नवरात्रि के पहले दिन मां दुर्गा के पहले स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इस खास मौके पर भक्त मां की पूजा अर्चना करते हैं और परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। साथ ही, लोग अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और करीबियों को WhatsApp मैसेज, फोटो, विशेज और कोट्स भेजकर नवरात्रि की शुभकामनाएं भी देते हैं। अगर आप भी अपनों को नवरात्रि के पहले दिन की बधाई देना चाहते हैं, तो यहां दिए गए इन खास शुभ संदेशों को उनके साथ शेयर कर सकते हैं।