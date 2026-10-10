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Navratri Wishes 2026: अपनों को भेजें शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, मां दुर्गा के ये भक्तिमय संदेश जीत लेंगे दिल

Navratri Wishes 2026: शारदीय नवरात्रि 2026 के पहले दिन अपने प्रियजनों या सोशल मीडिया पर लोगों को शुभकामनाएं देने के लिए आप यहां दिए गए मां दुर्गा के खास शुभ संदेश, विशेज और कोट्स शेयर कर सकते हैं।
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भारत

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Priyambada yadav

Oct 10, 2026

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Navratri Wishes 2026 (representative image) image credit Magnific

Navratri Wishes: शारदीय नवरात्रि 2026 की शुरुआत कल से हो रही है। नवरात्रि के पहले दिन मां दुर्गा के पहले स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इस खास मौके पर भक्त मां की पूजा अर्चना करते हैं और परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। साथ ही, लोग अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और करीबियों को WhatsApp मैसेज, फोटो, विशेज और कोट्स भेजकर नवरात्रि की शुभकामनाएं भी देते हैं। अगर आप भी अपनों को नवरात्रि के पहले दिन की बधाई देना चाहते हैं, तो यहां दिए गए इन खास शुभ संदेशों को उनके साथ शेयर कर सकते हैं।

Shardiya Navratri 2026 Wishes: नवरात्रि पर भेजें ये खास शुभ संदेश

1- देवी मां के कदम आपके घर में आएं,
आप खुशी से नहाएं,
परेशानियां आपसे आंखें चुराएं,
शारदीय नवरात्रि की आपको हार्दिक शुभकामनाएं।

2- माता रानी वरदान ना देना हमें, बस थोड़ा सा प्यार देना हमें,
तेरे चरणों में बीते ये जीवन सारा,
एक बस यही आशीर्वाद देना हमें
आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं

3- पहले दिन मां शैलपुत्री की आराधना करें और उनसे शक्ति,
साहस और स्थिरता का आशीर्वाद प्राप्त करें।
शुभ नवरात्रि!

4- मां शैलपुत्री के चरणों में शीश झुकाएं,
उनके आशीर्वाद से जीवन को खुशहाल बनाएं।
नवरात्रि की शुभकामनाएं!

5- संकटों का नाश हो,
हर घर में सुख-शांति का वास हो।
मां शैलपुत्री की कृपा आप पर सदा बनी रहे।
जय माता दी!

Navratri Wishes in Hindi: मां दुर्गा के भक्तों के लिए बेस्ट मैसेज व कोट्स

6 - सर्व मंगल मांगल्ये
शिवे सर्वार्थ साधिके
शरण्ये त्र्यम्बके गौरी
नारायणी नमोस्तुते
हैप्पी शारदीय नवरात्रि 2026

7- या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता,
नमस्तस्यै, नमस्तस्यै, नमस्तस्यै नमो नमः
शारदीय नवरात्रि की बधाई।

8- मां शैलपुत्री का आशीर्वाद आपके हर दुख को हर लें
और आपके जीवन को खुशियों से भर दे।
नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं!

9- मां शैलपुत्री का दिव्य प्रकाश आपके जीवन को रोशन करे
और हर संकट को दूर करे। जय माता दी!
शुभ नवरात्रि!

Navratri WhatsApp Status & Greetings: अपनों के साथ शेयर करें ये शुभकामनाएं

10- सुख, शान्ति एवं समृद्धि की
मंगलमय कामनाओं के साथ
आप एवं आप के परिवार को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक मंगल कामनायें
मां अम्बे आपको सुख समृद्धि वैभव ख्याति प्रदान करें। जय माता दी।
शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।

11- मां शैलपुत्री की कृपा से आपके जीवन में सुख,
शांति और समृद्धि का वास हो। जय माता दी!
शुभ नवरात्रि!

12-जय मां शैलपुत्री!
आपकी कृपा से हर मनोकामना पूरी हो
और जीवन में नई ऊर्जा का संचार हो।
शुभ नवरात्रि!

13-मां दुर्गा के पहले स्वरूप मां शैलपुत्री की आराधना से,
आपके जीवन में स्थिरता और सफलता आए।
नवरात्रि की मंगलकामनाएं!

14-नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री से प्रार्थना है कि
वे आपके परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें।
शुभ नवरात्रि!

15-मां शैलपुत्री के आशीर्वाद से आपका हर दिन मंगलमय हो
और जीवन में खुशियां बनी रहें।
शुभ शारदीय नवरात्रि!

20+ Chaitra Navratri Images & Wallpapers: फ्री में डाउनलोड करें 20+ लेटेस्ट HD फोटोज और वॉलपेपर्स और अपनों को दें महानवमी की बधाई!

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Chaitra Navratri Navami Wishes

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Updated on:

10 Oct 2026 09:25 am

Published on:

10 Oct 2026 09:15 am

Hindi News / Lifestyle News / Navratri Wishes 2026: अपनों को भेजें शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, मां दुर्गा के ये भक्तिमय संदेश जीत लेंगे दिल

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