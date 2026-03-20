20 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Navratri Day 2 Wishes in Hindi: चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी के आशीर्वाद के साथ अपनों को भेजें ये खास शुभकामनाएं और मैसेज

Navratri Day 2 Wishes in Hindi: अगर आप आज अपनों को नवरात्रि के दूसरे दिन की बधाई देना चाहते हैं, तो आप यहां दिए गए विशेज और मैसेज के जरिए नवरात्रि के दूसरे दिन की शुभकामनाएं दे सकते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Priyambada yadav

Mar 20, 2026

Navratri Day 2 Wishes in Hindi

Navratri Day 2 Wishes in Hindi| image credit- chatgpt

Navratri Day 2 Wishes in Hindi: चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी को समर्पित होता है, जो तप, त्याग और साधना की प्रतीक मानी जाती हैं। आज यानी नवरात्रि के दूसरे दिन भक्त पूरे श्रद्धा भाव से मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना कर उनके आशीर्वाद की कामना करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि मां ब्रह्मचारिणी की उपासना करने से जीवन में संयम, धैर्य और आत्मबल की प्राप्ति होती है।मान्यता है कि मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से मन को शांति मिलती है और जीवन में आगे बढ़ने की ताकत मिलती है। इसके साथ ही लोग इस खास दिन पर व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं और एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। ऐसे में अगर आप भी अपनों को नवरात्रि के दूसरे दिन की बधाई देना चाहते हैं, तो यहां दिए गए विशेज और मैसेज के जरिए नवरात्रि के दूसरे दिन की शुभकामनाएं दे सकते हैं।


नवरात्रि के दूसरे दिन की शुभकामनाएं देने के लिए विशेज (Navratri Day 2 Wishes in Hindi)


1- मां ब्रह्मचारिणी का रहे आप पर आशीर्वाद
आपके जीवन में बनी रहे खुशियों की बरसात।
जय माता दी!
नवरात्रि के दूसरे दिन की शुभकामनाएं।


2- तप और भक्ति का यह पावन दिन आया है
मां ब्रह्मचारिणी का आशीर्वाद साथ लाया है।
जय माता दी!
नवरात्रि की शुभकामनाएं।


3- मां ब्रह्मचारिणी दें आपको शक्ति और धैर्य
हर दिन आपका बने खुशियों से भरा और बेहतर।
जय माता दी!
नवरात्रि के दूसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं।


4- सच्चे मन से जो मां को याद करे
उसके जीवन में खुशियों का उजाला भरे।
जय माता दी!
नवरात्रि की शुभकामनाएं।


5- मां ब्रह्मचारिणी का नाम लेते रहो
जीवन में आगे बढ़ते रहो।
जय माता दी!
नवरात्रि के दूसरे दिन की शुभकामनाएं।


6- हर मुश्किल आसान हो जाए
मां का आशीर्वाद आपके साथ आए।
जय माता दी!
नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।


7- मां ब्रह्मचारिणी आपके जीवन को खुशहाल बनाएं
हर दिन नई खुशियां लेकर आएं।
जय माता दी!
नवरात्रि के दूसरे दिन की शुभकामनाएं।


8- भक्ति और विश्वास से भरा रहे आपका मन
मां की कृपा से रोशन हो आपका हर दिन।
जय माता दी!
नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।


9- मां का आशीर्वाद बना रहे हमेशा आपके साथ
खुशियों से भरी रहे आपकी हर बात।
जय माता दी!
नवरात्रि के दूसरे दिन की शुभकामनाएं।


10- मां ब्रह्मचारिणी की कृपा से मिले आपको सुख और शांति
हर दिन आपके जीवन में आए नई खुशियों की गारंटी।
जय माता दी!
नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।


नवरात्रि के दूसरे दिन की शुभकामनाएं देने के लिए मैसेज (Navratri Day 2 Wishes Messages in Hindi)


11- मां ब्रह्मचारिणी की कृपा से आपके जीवन में सुख और समृद्धि आए
हर दिन आपका खुशी और शांति से भर जाए।
जय माता दी!


12- इस पावन दिन मां आपको शक्ति और धैर्य दें
आपके जीवन की हर परेशानी दूर करें।
जय माता दी!
नवरात्रि की शुभकामनाएं।


13- मां ब्रह्मचारिणी का आशीर्वाद बना रहे आपके साथ
खुशियों से भरी रहे आपकी हर बात।
जय माता दी!


14- भक्ति से भरा रहे आपका हर दिन
मां की कृपा से रोशन हो आपका जीवन।
जय माता दी!
नवरात्रि की शुभकामनाएं।


15- मां का आशीर्वाद आपको हर मुश्किल से बचाए
आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां लाए।
जय माता दी!


16- इस नवरात्रि मां ब्रह्मचारिणी आपके जीवन को खुशहाल बनाएं
हर दिन नई उम्मीद और खुशियां लाएं।
जय माता दी!
नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।


17- मां की कृपा से आपके सारे काम बनें
जीवन में कभी भी कोई कमी न रहे।
जय माता दी!


18- मां ब्रह्मचारिणी आपके जीवन में सुख शांति लाएं
हर दिन आपके चेहरे पर मुस्कान लाएं।
जय माता दी!
नवरात्रि की शुभकामनाएं।


19- सच्ची श्रद्धा से मां को याद करें
वो आपके जीवन को खुशियों से भर दें।
जय माता दी!


20- मां का आशीर्वाद बना रहे हर पल आपके साथ
खुशियों से भरी रहे आपकी हर सुबह और रात।
जय माता दी!
नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।

ये भी पढ़ें

Chaitra Navratri 2026 Wishes: चैत्र नवरात्रि आज से शुरु, अपनों को यहां दिए गए हिंदी, अंग्रेजी, मराठी और गुजराती विशेज और मैसेज भेजकर दें शुभकामनाएं
लाइफस्टाइल
Chaitra Navratri 2026 Wishes Image

खबर शेयर करें:

Published on:

20 Mar 2026 05:00 am

Hindi News / Lifestyle News / Navratri Day 2 Wishes in Hindi: चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी के आशीर्वाद के साथ अपनों को भेजें ये खास शुभकामनाएं और मैसेज

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

100+ Eid Mubarak Wishes : दोस्तों से लेकर बॉस तक, सबको विश करने के लिए ढूंढ रहे हैं बेस्ट मैसेज? यहां है 100+ ईद शायरी और विशेज का खजाना

Eid Mubarak Images
लाइफस्टाइल

Kokum Sharbat Recipe: बिना गैस जलाए बनाएं ये रिफ्रेशिंग जूस, स्वाद ऐसा कि बार-बार मांगेंगे लोग

Best Drink for Gut Health
लाइफस्टाइल

Ranveer Singh Body Transformation: रणवीर सिंह का डाइट चार्ट वायरल: न मीठा, न जंक फूड.. बस ये 3 चीजें खाकर बना डाली ‘धुरंधर’ बॉडी

Ranveer Singh workout routine and daily diet
लाइफस्टाइल

इंस्टाग्राम पर चाहिए मिलियन्स में व्यूज? तो नवरात्रि पर इन टॉप 10 भजनों पर बनाएं रील!

Top 10 Mata Rani Ke Bhajan for Navratri
लाइफस्टाइल

Chinese Actress Expensive Plastic Bag: जिसे कचरा समझकर फेंक देती हैं मम्मी, उसे हाथ में लेकर रेड कार्पेट पर उतरी ये एक्ट्रेस, कीमत सुन उड़ जाएंगे होश!

Chinese Actress Expensive Plastic Bag
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.