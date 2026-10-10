Navratri Decoration Ideas: घर या मंदिर की सजावट पर नहीं करना पड़ेगा ज्यादा खर्च, अपनाएं ये 6 बजट फ्रेंडली आइडियाज 

मंदिर को सुंदर और ट्रेडिशनल लुक देने के लिए आप चुनरी, चुनरी वाला दुपट्टा या साड़ी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे मंदिर को मंडप जैसा लुक दिया जा सकता है। इसके लिए चुनरी या दुपट्टे को प्लेट बनाकर मां दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर के पीछे किसी मजबूत जगह पर टांग दें और दोनों तरफ से फैलाकर सजा दें। इसके बाद सजावट को और खूबसूरत बनाने के लिए किनारों पर गेंदे के फूलों की माला लगाएं। अगर गेंदे के फूल आसानी से नहीं मिल रहे हैं या महंगे मिल रहे हैं, तो आप प्लास्टिक के फूलों वाली माला भी इस्तेमाल कर सकते हैं।