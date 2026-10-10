10 अक्टूबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

लाइफस्टाइल

Navratri Decoration Ideas: घर या मंदिर की सजावट पर नहीं करना पड़ेगा ज्यादा खर्च, अपनाएं ये 6 बजट फ्रेंडली आइडियाज 

Low Cost Navratri Decor Tips: नवरात्रि में घर या मंदिर को महंगी चीजें खरीदे बिना चुनरी, फूलों की माला, फेयरी लाइट्स और रंगोली जैसी बजट फ्रेंडली चीजों से कैसे सजा सकते हैं, आइए जानते हैं।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Priyambada yadav

Oct 10, 2026

Budget friendly Navratri home decoration Easy temple decoration ideas for Navratri

Diya decoration for Navratri (representative image) image credit chatgpt

Budget Friendly Navratri Home Decoration: शारदीय नवरात्रि 2026 आने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। ऐसे में लोग घर की सफाई के साथ ही सजावट की तैयारियों में भी जुट गए हैं। ऐसे में अगर आप भी इस साल घर या मंदिर को बिना ज्यादा पैसे खर्च किए सुंदर और ट्रेडिशनल लुक देना चाहते हैं, तो यहां दिए गए आसान टिप्स अपना सकते हैं। आइए जानते हैं घर के मंदिर को सजाने के कुछ आसान और बजट फ्रेंडली आइडियाज।

चुनरी और गेंदे के फूलों से सजाएं मंदिर

मंदिर को सुंदर और ट्रेडिशनल लुक देने के लिए आप चुनरी, चुनरी वाला दुपट्टा या साड़ी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे मंदिर को मंडप जैसा लुक दिया जा सकता है। इसके लिए चुनरी या दुपट्टे को प्लेट बनाकर मां दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर के पीछे किसी मजबूत जगह पर टांग दें और दोनों तरफ से फैलाकर सजा दें। इसके बाद सजावट को और खूबसूरत बनाने के लिए किनारों पर गेंदे के फूलों की माला लगाएं। अगर गेंदे के फूल आसानी से नहीं मिल रहे हैं या महंगे मिल रहे हैं, तो आप प्लास्टिक के फूलों वाली माला भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

रंगोली बनाना नहीं आता तो इस्तेमाल करें मैट

मंदिर के सामने रंगोली बनाने से सजावट अच्छी लगती है, लेकिन अगर आपको रंगोली बनाना नहीं आता, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाजार में अलग अलग डिजाइन और रंगों वाली रंगोली मैट या स्टिकर मिलते हैं। आप अपनी पसंद के हिसाब से फूलों, दीयों या ट्रेडिशनल डिजाइन वाली मैट चुन सकते हैं। इनकी कीमत साइज और डिजाइन के हिसाब से अलग अलग होती है। साधारण मैट लगभग 100 से 200 रुपये के बजट में मिल सकती हैं। इन्हें इस्तेमाल करना आसान है और त्योहार के बाद साफ करके दोबारा भी रखा जा सकता है।

फेयरी लाइट्स से मंदिर को दें नया लुक

अगर आपके घर में दिवाली की फेयरी लाइट्स रखी हैं, तो उन्हें नवरात्रि में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मंदिर के पीछे या आसपास फेयरी लाइट्स लगाएं। लाल चुनरी और गेंदे के फूलों के साथ ये लाइट्स अच्छी लगती हैं। ध्यान रखें कि बिजली की लाइट्स को कपड़े और फूलों से दूर रखें और खराब तारों वाली लाइट्स इस्तेमाल न करें।

दीयों और पूजा की थाली से सजाएं मंदिर

नवरात्रि में मिट्टी के दीयों का इस्तेमाल पूजा के साथ मंदिर की सजावट के लिए भी कर सकते हैं। घर में पुराने दीये रखे हैं, तो उन्हें साफ करके दोबारा इस्तेमाल करें। मंदिर के सामने एक छोटी थाली में दीये रखें और उसके आसपास फूलों की पंखुड़ियां सजा सकते हैं। अगर पूजा की थाली पीतल या स्टील की है, तो उसे अच्छी तरह साफ करके इस्तेमाल करें। ध्यान रखें कि जलते हुए दीये को पर्दे, चुनरी और प्लास्टिक के फूलों से दूर रखें।

चौकी को बनाएं पूजा का खास हिस्सा

अगर आपके घर में बड़ा मंदिर नहीं है, तो एक छोटी चौकी से भी सुंदर पूजा की जगह तैयार कर सकते हैं। चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं और उसके ऊपर मां दुर्गा की तस्वीर या मूर्ति रखें। आसपास पूजा की थाली, फूलों की माला और दीया व्यवस्थित तरीके से रखें।

घर पर बनाएं तोरण

मंदिर के दरवाजे या पूजा की जगह के ऊपर तोरण लगाने से सजावट और भी अच्छी लगती है। इसके लिए आम के पत्तों को धागे में पिरोकर तोरण बना सकते हैं और उसे दरवाजे के ऊपर लगा सकते हैं। अगर घर में पहले से कोई सजावटी तोरण रखा है, तो उसे साफ करके दोबारा इस्तेमाल करें।

Navratri Wishes 2026: अपनों को भेजें शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, मां दुर्गा के ये भक्तिमय संदेश जीत लेंगे दिल

ये भी पढ़ें
shardiya navratri 2026 wishes, navratri wishes in hindi

खबर शेयर करें:

Updated on:

10 Oct 2026 12:19 pm

Published on:

10 Oct 2026 12:19 pm

Hindi News / Lifestyle News / Navratri Decoration Ideas: घर या मंदिर की सजावट पर नहीं करना पड़ेगा ज्यादा खर्च, अपनाएं ये 6 बजट फ्रेंडली आइडियाज 

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Navratri Day 1 Colour Orange: पहले दिन नारंगी रंग पहनना है? पूजा, ऑफिस और कॉलेज के लिए अपनाएं ये स्टाइलिंग टिप्स

Navratri Day 1 orange outfit ideas, Sharadiya Navratri orange colour dress
लाइफस्टाइल

Navratri Wishes 2026: अपनों को भेजें शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, मां दुर्गा के ये भक्तिमय संदेश जीत लेंगे दिल

shardiya navratri 2026 wishes, navratri wishes in hindi
लाइफस्टाइल

प्रेशर कुकर का हैंडल बार-बार हो जाता है ढीला? जानें इसे कसने का आसान तरीका

Pressure Cooker Handle, Loose Cooker Handle
लाइफस्टाइल

दिवाली पर घर सजाने के लिए बनाएं डिस्को जेलीफिश, जानें डिस्पोजेबल कटोरी और शीशों से बनाने का तरीका

DIY Home Decor, Handmade Jellyfish, Mirror Craft
लाइफस्टाइल

गरबा नाइट में दिखना है सबसे अलग? चूड़ियों से ऐसे स्टाइल करें दुपट्टा, लहंगे को मिलेगा नया लुक

Lehenga Styling Ideas, Chaniya Choli Look
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.