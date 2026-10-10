Navratri Day 1 Colour Orange: पहले दिन नारंगी रंग पहनना है? पूजा, ऑफिस और कॉलेज के लिए अपनाएं ये स्टाइलिंग टिप्स

Navratri Day 1 Orange Outfit Ideas: शारदीय नवरात्रि की शुरुआत कल से हो रही है। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है और इस दिन नारंगी रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। नारंगी रंग ऊर्जा, उत्साह और सकारात्मकता का प्रतीक है। ऐसे में अगर आप भी नवरात्रि के पहले दिन ट्रेडिशनल लुक में तैयार होना चाहते हैं, तो यहां बताए गए ऑरेंज कलर के आउटफिट आइडियाज ट्राई कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि ऑफिस, कॉलेज और घर पर पूजा के समय ऑरेंज कलर के कपड़ों को किस तरह स्टाइल कर सकते हैं।