Rangoli Benefits : रोज बनाएं रंगोली, घर में आ सकती है लक्ष्मी, शांति और पॉजिटिव एनर्जी, जानें इसके अद्भुत फायदे

रंगोली बनाना सिर्फ एक कला नहीं, बल्कि घर की महिलाओं को साथ लाने का भी एक खूबसूरत और आसान तरीका है। क्योंकि एक साथ बैठकर रंगोली बनाने से आपस में प्यार बढ़ता है, एक साथ काम करने की भावना आती है, साथ ही घर का माहौल और भी अच्छा होता है। रंगोली को अक्सर फूल, चावल, हल्दी, मिट्टी या रंगों से ही बनाया जाना चाहिए, ये हमें जीवन की उतार-चढ़ाव और नेचर की याद दिलाती है। इससे परिवार में समझ और मिलजुल कर रहने की भावना (feeling) गहरी (Strong) होती है।