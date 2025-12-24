Vastu Shastra : सुबह उठते ही भूलकर भी ना करें ये 3 काम, जीवन भर रहेंगे कंगाल

Vastu Morning Tips : कई बार ऐसा होता है कि इंसान पूरी मेहनत करने के बावजूद भी वह सफलता हासिल नहीं कर पाता जिसकी उसे उम्मीद होती है। घर में पैसा आता तो है, लेकिन उससे ज्यादा तेजी से खर्च भी हो जाता है। वास्तु शास्त्र में ऐसी समस्याओं का संबंध घर की ऊर्जा और हमारी रोजाना की आदतों से जोड़ा गया है। खासकर सुबह उठने के तुरंत बाद कुछ चीजें अगर गलती से भी देख ली जाएं, तो माना जाता है कि दिनभर नकारात्मकता बनी रहती है और धन की हानि हो सकती है। आइए जानते हैं वे 4 बड़ी गलतियां जिन्हें सुबह उठते ही बिल्कुल नहीं करना चाहिए।