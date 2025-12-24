Aaj Ka Rashifal 25 December : क्रिसमस पर चमकेगी इन 6 राशियों की किस्मत: जानें 25 दिसंबर का राशिफल और अपना लकी नंबर

Aaj Ka Rashifal 25 December : आज का टैरो राशिफल (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)
Aaj Ka Rashifal 25 December : आज का राशिफल: 25 दिसंबर 2025 : क्रिसमस के इस खास अवसर पर सितारों की चाल आपके जीवन में क्या नया बदलाव लाने वाली है? आज का दिन कुछ राशियों के लिए आर्थिक समृद्धि और करियर में नई ऊंचाइयों को छूने वाला रहेगा, तो वहीं कुछ राशियों को स्वास्थ्य और वाणी पर संयम रखने की आवश्यकता होगी। मिथुन राशि वालों को पुराने संपर्कों का लाभ मिलेगा, जबकि तुला राशि वालों को अपनी एकाग्रता पर ध्यान देना होगा। आइए, पंडित मुकेश भारद्वाज से विस्तार से जानते हैं मेष से लेकर मीन तक, सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहने वाला है आज का भाग्य, क्या हैं आपके शुभ रंग और भाग्यशाली अंक।
आर्थिक गतिविधियां बढ़ेगी। व्यवसाय की विभिन्न परियोजनाओं पर गहन विचार विमर्श होगा। परिवार का सहयोग मिलने की संभावना कम है। मित्रों और बैंक आदी पर निर्भरता रहेगी। संतान के स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा।
शुभ रंग : कॉफी कलर
लकी नंबर : 5
कार्य कुशलता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। पारिवारिक या भावनात्मक विषयों से रोजमर्रा के कार्य प्रभावित न हो इसके लिए विशेष प्रयत्नशील रहना होगा। आकस्मिक धन लाभ के योग बन रहे हैं।
शुभ रंग : सिल्वर कलर
लकी नंबर : 7
कार्यस्थल पर लोगों का सहयोग मिलेगा। व्यवस्था परिवर्तन में लाभ की स्थितियां बनेगी। पुराने संपर्कों का लाभ मिलने से उत्साहित रहेगें। आध्यात्मिक विषयों से जुड़ाव बढ़ेगा। सार्वजनिक छवि में सुधार आएगा।
शुभ रंग : ग्रे कलर
लकी नंबर : 9
कार्य की अधिकता से थकान रह सकती है। खान-पान की शुद्धता पर विशेष ध्यान देना होगा। लेखन और गायन के क्षेत्र में रुचि बढ़ेगी। नया सीखने को मिलेगा। धार्मिक और पर्यटन से जुडे स्थानों की यात्रा के योग बन रहे हैं।
शुभ रंग : सेफ्रान कलर
लकी नंबर : 3
भावनात्मक संबंधों से किसी खास बात की सहमति के लिए दबाव बन सकता है। पुराने वादे पूरे करने के लिए धन और समय खर्च होने की संभावना है। साझेदारी व्यवसाय से लाभान्वित होंगे। प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि होगी।
शुभ रंग : ग्रीन कलर
लकी नंबर : 1
कार्यस्थल पर अनिश्चितता की स्थिति रह सकती है। पुराने कार्यों से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती है। विरोधियों से निपटने की सही नीति बनानी होगी। भावनात्मक संबंधों से जुड़ाव और बेहतर होने की संभावना है।
शुभ रंग : डार्क ब्राउन
लकी नंबर : 8
शैक्षणिक कार्यों में हो रही धीमी प्रगति से थोड़ा तनाव महसूस कर सकते हैं। भविष्य के श्रेष्ठ परिणाम के लिए एकाग्रता का स्तर बढ़ाना होगा। व्यावसायिक गतिविधियों से प्रचुर मात्रा में लाभ के योग बन रहे हैं।
शुभ रंग : स्काई ब्ल्यू कलर
लकी नंबर : 2
व्यक्तियों और घटनाओं से नए अनुभव मिलने की स्थितियां बन रही है। सार्वजनिक कार्यों में सहयोगी पीछे हट सकते हैं। बचत खर्च होने के योग बन रहे हैं। मार्केटिंग से जुड़े लोग लाभान्वित होंगे।
शुभ रंग : रेड कलर
लकी नंबर : 2
व्यक्तियों सूचना और आश्वासन का सही आकार समझ कर अपनी योजना निर्धारित करना आने वाली बड़ी समस्याओं से बचाएगा। बदलते मौसम में स्वास्थ्य का ख्याल रखें। धन संबंधी विषयों में भाग्य का समर्थन मिलेगा।
शुभ रंग : ग्रीन कलर
लकी नंबर : 6
व्यावसायिक संपर्क मजबूत होंगे। वादों पर खरा उतरना मुश्किल रहेगा। परिवार में सभी का सहयोग लेने के लिए जीवनसाथी का सहयोग महत्वपूर्ण रहेगा। पुराने समझौते पूरे होने से आर्थिक लाभ मिलेंगे।
शुभ रंग : ग्रे कलर
लकी नंबर : 4
मनोरंजन, कार्य और विश्राम में से जो भी चुनेगें उसका भरपूर आनन्द लें पाएंगे। पारिवारिक जीवन में दूसरों की अपेक्षाओं की पूर्ति में धन और समय खर्च होने की संभावना रहेगी। वाद विवाद में पड़ने से बचना होगा।
शुभ रंग : क्रीम कलर
लकी नंबर : 4
उच्च अधिकारियों के निशाने पर रह सकते हैं। सावधानी से वक्तव्य देने होंगे। जीवनसाथी के साथ यात्रा योजना बन सकती है। घर और वाहन के रखरखाव पर धन खर्च होने की संभावना है।
शुभ रंग : सेफ्रान कलर
लकी नंबर : 9
