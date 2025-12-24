24 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राशिफल

Aaj Ka Rashifal 25 December : क्रिसमस पर चमकेगी इन 6 राशियों की किस्मत: जानें 25 दिसंबर का राशिफल और अपना लकी नंबर

Aaj Ka Rashifal 25 December : आज का राशिफल 25 दिसंबर: क्या आपकी राशि में है धन लाभ या बढ़ेगी कार्यस्थल पर व्यस्तता? मेष, वृष, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का सटीक भविष्यफल, लकी नंबर और शुभ रंग यहां जानें।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Pandit Mukesh Bhardwaj

Dec 24, 2025

Aaj Ka Rashifal 25 December :

Aaj Ka Rashifal 25 December : आज का टैरो राशिफल (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)

Aaj Ka Rashifal 25 December : आज का राशिफल: 25 दिसंबर 2025 : क्रिसमस के इस खास अवसर पर सितारों की चाल आपके जीवन में क्या नया बदलाव लाने वाली है? आज का दिन कुछ राशियों के लिए आर्थिक समृद्धि और करियर में नई ऊंचाइयों को छूने वाला रहेगा, तो वहीं कुछ राशियों को स्वास्थ्य और वाणी पर संयम रखने की आवश्यकता होगी। मिथुन राशि वालों को पुराने संपर्कों का लाभ मिलेगा, जबकि तुला राशि वालों को अपनी एकाग्रता पर ध्यान देना होगा। आइए, पंडित मुकेश भारद्वाज से विस्तार से जानते हैं मेष से लेकर मीन तक, सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहने वाला है आज का भाग्य, क्या हैं आपके शुभ रंग और भाग्यशाली अंक।

आज का राशिफल मेष राशि (Aaj Ka Rashifal Mesh Rashi)

आर्थिक गतिविधियां बढ़ेगी। व्यवसाय की विभिन्न परियोजनाओं पर गहन विचार विमर्श होगा। परिवार का सहयोग मिलने की संभावना कम है। मित्रों और बैंक आदी पर निर्भरता रहेगी। संतान के स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा।
शुभ रंग : कॉफी कलर
लकी नंबर : 5

आज का राशिफल वृषभ राशि (Aaj Ka Rashifal Vrishabh Rashi)

कार्य कुशलता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। पारिवारिक या भावनात्मक विषयों से रोजमर्रा के कार्य प्रभावित न हो इसके लिए विशेष प्रयत्नशील रहना होगा। आकस्मिक धन लाभ के योग बन रहे हैं।
शुभ रंग : सिल्वर कलर
लकी नंबर : 7

आज का राशिफल मिथुन राशि (Aaj Ka Rashifal Mithun Rashi)

कार्यस्थल पर लोगों का सहयोग मिलेगा। व्यवस्था परिवर्तन में लाभ की स्थितियां बनेगी। पुराने संपर्कों का लाभ मिलने से उत्साहित रहेगें। आध्यात्मिक विषयों से जुड़ाव बढ़ेगा। सार्वजनिक छवि में सुधार आएगा।
शुभ रंग : ग्रे कलर
लकी नंबर : 9

आज का राशिफल कर्क राशि (Aaj Ka Rashifal Kark Rashi)

कार्य की अधिकता से थकान रह सकती है। खान-पान की शुद्धता पर विशेष ध्यान देना होगा। लेखन और गायन के क्षेत्र में रुचि बढ़ेगी। नया सीखने को मिलेगा। धार्मिक और पर्यटन से जुडे स्थानों की यात्रा के योग बन रहे हैं।
शुभ रंग : सेफ्रान कलर
लकी नंबर : 3

आज का राशिफल सिंह राशि (Aaj Ka Rashifal Singh Rashi)

भावनात्मक संबंधों से किसी खास बात की सहमति के लिए दबाव बन सकता है। पुराने वादे पूरे करने के लिए धन और समय खर्च होने की संभावना है। साझेदारी व्यवसाय से लाभान्वित होंगे। प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि होगी।
शुभ रंग : ग्रीन कलर
लकी नंबर : 1

आज का राशिफल कन्या राशि (Aaj Ka Rashifal Kanya Rashi)

कार्यस्थल पर अनिश्चितता की स्थिति रह सकती है। पुराने कार्यों से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती है। विरोधियों से निपटने की सही नीति बनानी होगी। भावनात्मक संबंधों से जुड़ाव और बेहतर होने की संभावना है।
शुभ रंग : डार्क ब्राउन
लकी नंबर : 8

आज का राशिफल तुला राशि (Aaj Ka Rashifal Tula Rashi)

शैक्षणिक कार्यों में हो रही धीमी प्रगति से थोड़ा तनाव महसूस कर सकते हैं। भविष्य के श्रेष्ठ परिणाम के लिए एकाग्रता का स्तर बढ़ाना होगा। व्यावसायिक गतिविधियों से प्रचुर मात्रा में लाभ के योग बन रहे हैं।
शुभ रंग : स्काई ब्ल्यू कलर
लकी नंबर : 2

आज का राशिफल वृश्चिक राशि (Aaj Ka Rashifal Vrishchik Rashi)

व्यक्तियों और घटनाओं से नए अनुभव मिलने की स्थितियां बन रही है। सार्वजनिक कार्यों में सहयोगी पीछे हट सकते हैं। बचत खर्च होने के योग बन रहे हैं। मार्केटिंग से जुड़े लोग लाभान्वित होंगे।
शुभ रंग : रेड कलर
लकी नंबर : 2

आज का राशिफल धनु राशि (Aaj Ka Rashifal Dhanu Rashi)

व्यक्तियों सूचना और आश्वासन का सही आकार समझ कर अपनी योजना निर्धारित करना आने वाली बड़ी समस्याओं से बचाएगा। बदलते मौसम में स्वास्थ्य का ख्याल रखें। धन संबंधी विषयों में भाग्य का समर्थन मिलेगा।
शुभ रंग : ग्रीन कलर
लकी नंबर : 6

आज का राशिफल मकर राशि (Aaj Ka Rashifal Makar Rashi)

व्यावसायिक संपर्क मजबूत होंगे। वादों पर खरा उतरना मुश्किल रहेगा। परिवार में सभी का सहयोग लेने के लिए जीवनसाथी का सहयोग महत्वपूर्ण रहेगा। पुराने समझौते पूरे होने से आर्थिक लाभ मिलेंगे।
शुभ रंग : ग्रे कलर
लकी नंबर : 4

आज का राशिफल कुंभ राशि (Aaj Ka Rashifal Kumbh Rashi)

मनोरंजन, कार्य और विश्राम में से जो भी चुनेगें उसका भरपूर आनन्द लें पाएंगे। पारिवारिक जीवन में दूसरों की अपेक्षाओं की पूर्ति में धन और समय खर्च होने की संभावना रहेगी। वाद विवाद में पड़ने से बचना होगा।
शुभ रंग : क्रीम कलर
लकी नंबर : 4

आज का राशिफल मीन राशि (Aaj Ka Rashifal Meen Rashi)

उच्च अधिकारियों के निशाने पर रह सकते हैं। सावधानी से वक्तव्य देने होंगे। जीवनसाथी के साथ यात्रा योजना बन सकती है। घर और वाहन के रखरखाव पर धन खर्च होने की संभावना है।
शुभ रंग : सेफ्रान कलर
लकी नंबर : 9

ये भी पढ़ें

Relationship Horoscope 2026: कर्क से कन्या राशि वालों के रिश्तों में आएंगे उतार-चढ़ाव, जानें उपाय
धर्म/ज्योतिष
Relationship Horoscope 2026 (PC: GEMINI GENERATED)

Frequently Asked Questions

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

dailyhoroscope

Published on:

24 Dec 2025 04:50 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Aaj Ka Rashifal 25 December : क्रिसमस पर चमकेगी इन 6 राशियों की किस्मत: जानें 25 दिसंबर का राशिफल और अपना लकी नंबर

बड़ी खबरें

View All

राशिफल

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Surya Nakshtra Gochar 2025: पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में सूर्य करेंगे गोचर, इन राशियों की खुल सकती है किस्मत

Surya Nakshtra Gochar 2025
धर्म/ज्योतिष

Tarot Rashifal Today : गुरुवार का टैरो राशिफल: सूर्य-चंद्र की चाल से बदलेंगे 12 राशियों के भाग्य

Tarot Rashifal Today
राशिफल

Numerology: गंभीर स्वभाव के होते हैं इस मूलांक के जातक, हर काम में पाते हैं सफलता

Numerology
धर्म/ज्योतिष

Relationship Horoscope 2026: कर्क, सिंह और कन्या राशि के लिए कैसा रहेगा प्यार, शादी और परिवार का भविष्य?

Relationship Horoscope 2026 (PC: GEMINI GENERATED)
धर्म/ज्योतिष

एस्ट्रोलॉजी के अनुसार दिल क्यों टूटता है

Heartbreak Reasons
धर्म/ज्योतिष
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.