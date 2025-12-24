Fengshui Tips: घर को बुरी नजर से मिलेगा तुरंत छुटकारा, जल्द अपनाएं फेंगशुई के ये खास उपाय

getty image
Feng Shui Tips For Evil Eye: बुरी नजर ऐसी नकारात्मक ऊर्जा होती है, जो अगर किसी को लग जाए तो सबकुछ बर्बाद कर देती है। बुरी नजर एक ईशा भावना होती है जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से उसकी तरक्की और संपत्ति को देखकर करने लगता है। फेंगशुई टिप्स में बुरी नजर से बचने के लिए बुरी नजर के एक चार्म के बारे में बताया गया है। ये एक ताबीज की तरह होता है। इससे आप अपने घर पर लगाते हैं तो आपके घर की तरफ कोई भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती है। इसके साथ ही सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। आइए जाने घर को बुरी नजर से बचाने के लिए हमें फेंगशुई के अनुसार किन उपायों को करना चाहिए।
ईविल आई प्रोटेक्शन
ईविल आई को लोग बुरी नजर से बचने के लिए अपने हाथ या गले में पहन लेते हैं। ऐसा करने से बुरी नजर और नजर दोष से बचा जा सकता है। फेंगशुई के अनुसार, ईविल आई का प्रयोग घर को बुरी शक्तियों से बचाने के लिए किया जाता है। आप इससे अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा सकते हैं। इससे घर में सुख, समृद्धि आती है।
ईविल आई प्रयोग कैसे करें
ईविल आई को आप अपनी मेन गेट पर लगा सकते हैं। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होगा। इसको लगाने से घर से नजर दोष दूर होता है और घर में बरकत आती है। ईविल आई को लगाने से आपके पूरे परिवार की सेहत भी अच्छी बनी रहती है।
नीले रंग का क्यों होता है ईविल आई
नीले रंग को सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है, इसलिए ईविल आई का रंग नीला होता है। इससे लगाने से बुरी नजर से मुक्ति मिलती है। इसको बुरी नजर से बचाने का सुरक्षा तंत्र भी कहा जाता है।
