24 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

Fengshui Tips: घर को बुरी नजर से मिलेगा तुरंत छुटकारा, जल्द अपनाएं फेंगशुई के ये खास उपाय

Fengshui Tips: फेंगशुई के अनुसार घर में ईविल आई को घर की निगेटिन एनर्जी को दूर करने के लिए और पॉजिटिव एनर्जी को लाने के लिए लगाया जाता है। घर को बुरी नजर से बचाने के लिए फेंगशुई में कुछ खास उपायों के बारे में बताया गया है। आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में।

1 minute read
Google source verification

भारत

image

Religiondesk

image

jayanti jha

Dec 24, 2025

Feng Shui Tips For Evil Eye

getty image

Feng Shui Tips For Evil Eye: बुरी नजर ऐसी नकारात्मक ऊर्जा होती है, जो अगर किसी को लग जाए तो सबकुछ बर्बाद कर देती है। बुरी नजर एक ईशा भावना होती है जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से उसकी तरक्की और संपत्ति को देखकर करने लगता है। फेंगशुई टिप्स में बुरी नजर से बचने के लिए बुरी नजर के एक चार्म के बारे में बताया गया है। ये एक ताबीज की तरह होता है। इससे आप अपने घर पर लगाते हैं तो आपके घर की तरफ कोई भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती है। इसके साथ ही सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। आइए जाने घर को बुरी नजर से बचाने के लिए हमें फेंगशुई के अनुसार किन उपायों को करना चाहिए।

बुरी नजर से बचने के लिए फेंगशुई के उपाय

ईविल आई प्रोटेक्शन
ईविल आई को लोग बुरी नजर से बचने के लिए अपने हाथ या गले में पहन लेते हैं। ऐसा करने से बुरी नजर और नजर दोष से बचा जा सकता है। फेंगशुई के अनुसार, ईविल आई का प्रयोग घर को बुरी शक्तियों से बचाने के लिए किया जाता है। आप इससे अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा सकते हैं। इससे घर में सुख, समृद्धि आती है।

ईविल आई प्रयोग कैसे करें
ईविल आई को आप अपनी मेन गेट पर लगा सकते हैं। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होगा। इसको लगाने से घर से नजर दोष दूर होता है और घर में बरकत आती है। ईविल आई को लगाने से आपके पूरे परिवार की सेहत भी अच्छी बनी रहती है।

नीले रंग का क्यों होता है ईविल आई
नीले रंग को सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है, इसलिए ईविल आई का रंग नीला होता है। इससे लगाने से बुरी नजर से मुक्ति मिलती है। इसको बुरी नजर से बचाने का सुरक्षा तंत्र भी कहा जाता है।

Frequently Asked Questions

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

24 Dec 2025 12:00 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Fengshui Tips: घर को बुरी नजर से मिलेगा तुरंत छुटकारा, जल्द अपनाएं फेंगशुई के ये खास उपाय

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Relationship Horoscope 2026: मेष, वृषभ और मिथुन राशि वाले कैसे सुधारें अपने रिश्ते

Relationship Horoscope 2026 (PC: GEMINI GENERATED)
धर्म/ज्योतिष

Career Remedies 2026: करियर में तरक्की के लिए नए साल में करें ये 6 जरूरी काम

career growth 2026 (PC: GEMINI GENERATED)
धर्म/ज्योतिष

Chittorgarh: श्री सांवलिया सेठ को भक्त ने की चांदी की रिवॉल्वर भेंट, मंदिर के चढ़ावे में मिलते हैं अनूठे उपहार

श्री सांवलिया सेठ को भक्त ने की चांदी की रिवॉल्वर भेंट, पत्रिका फोटो
चित्तौड़गढ़

Mangal Karya Ke Upay: घर में शुभ और मंगल कार्य क्यों नहीं हो पा रहे? जानें असरदार उपाय

मांगलिक कार्य(PC: GEMINI GENERATED)
धर्म/ज्योतिष

Kumbh Tarot Rashifal 2026 : कुंभ टैरो राशिफल 2026: करियर में मिलेगी बड़ी सफलता, लेकिन पैसों के मामले में बरतनी होगी सावधानी

Kumbh Tarot Rashifal 2026
राशिफल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.