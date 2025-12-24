Fengshui Tips: घर को बुरी नजर से मिलेगा तुरंत छुटकारा, जल्द अपनाएं फेंगशुई के ये खास उपाय

Feng Shui Tips For Evil Eye: बुरी नजर ऐसी नकारात्मक ऊर्जा होती है, जो अगर किसी को लग जाए तो सबकुछ बर्बाद कर देती है। बुरी नजर एक ईशा भावना होती है जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से उसकी तरक्की और संपत्ति को देखकर करने लगता है। फेंगशुई टिप्स में बुरी नजर से बचने के लिए बुरी नजर के एक चार्म के बारे में बताया गया है। ये एक ताबीज की तरह होता है। इससे आप अपने घर पर लगाते हैं तो आपके घर की तरफ कोई भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती है। इसके साथ ही सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। आइए जाने घर को बुरी नजर से बचाने के लिए हमें फेंगशुई के अनुसार किन उपायों को करना चाहिए।