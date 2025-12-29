आज का राशिफल (Aaj ka Rashifal) 30 दिसंबर : मेष में चंद्रमा और धनु में सूर्य, इन 5 राशियों को मिलेगा अचानक धन लाभ!

Aaj Ka Rashifal 30 December 2025 : आज पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी है, जिसे सनातन धर्म में अत्यंत शुभ माना गया है। हनुमान जी की विशेष कृपा के साथ आज ग्रहों का गोचर आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आ रहा है। वर्तमान में सूर्य देव धनु राशि में विराजमान हैं, जबकि चंद्रमा का संचार मेष राशि में हो रहा है। ग्रहों की यह जुगलबंदी कुछ राशियों के लिए धन लाभ के द्वार खोलेगी, तो कुछ को सावधानी बरतने की सलाह दे रही है। आइए पंडित मुकेश भारद्वाज से विस्तार से जानते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए आज का दिन करियर, व्यापार, स्वास्थ्य और प्रेम संबंधों के लिहाज से कैसा रहने वाला है।