Tarot Rashifal : मंगलवार और पुत्रदा एकादशी का योग, आज किस राशि पर बरसेगा भाग्य और किसे रहना होगा सतर्क? पढ़ें आज का टैरो राशिफल

Tarot Rashifal : टैरो राशिफल 30 दिसंबर 2025 में जानिए अपनी राशि का हाल (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)
Aaj Ka Tarot Rashifal 30 December 2025 : आज मंगलवार, पौष मास का 25वां दिन और पौष पुत्रदा एकादशी का शुभ संयोग है। इस दिन सूर्य धनु राशि में और चंद्रमा मेष राशि में स्थित हैं, जिससे ऊर्जा, आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित होता है, इसलिए मंगल दोष शांति और साहस बढ़ाने के लिए यह दिन खास माना जाता है। टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा से जानिए आज मेष से मीन राशि तक के जातकों के लिए करियर, धन, रिश्ते और मानसिक स्थिति को लेकर महत्वपूर्ण संकेत दे रहे हैं। जानिए आज का पूरा टैरो भविष्यफल।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि वालों को आज कार्यक्षेत्र में विरोधियों द्वारा रचे गए षड्यंत्रों की गहराई से जांच करनी होगी। कामकाज के लिहाज से दिन कुछ खास नहीं है। समय ज़्यादातर फिजूल की बातों में बर्बाद होगा। पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सावधान रहें और किसी भी तरह के विवाद से बचें।
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, वृष राशि के जातकों को आज दूसरों के काम में दखल देने से बचना चाहिए। वरना परेशानी हो सकती है। अपने काम से काम रखना बेहतर होगा। झगड़े से न सिर्फ मानसिक शांति भंग होगी, बल्कि आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। शांत रहें और अपने काम पर ध्यान दें।
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा है। कार्यक्षेत्र में अपनी मनमर्जी से काम कर पाएंगे। आपकी बातों को भी महत्व दिया जाएगा। प्रतिस्पर्धा में आगे रहेंगे। मेहनत का अच्छा फल मिलेगा। हालांकि, करीबी लोगों पर खर्च बढ़ सकता है।
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कर्क राशि वाले आज अपने काम पर ध्यान केंद्रित करेंगे। ऑफिस में अपनी बिगड़ी हुई छवि सुधारने की कोशिश करेंगे। लोगों को आपसे काफी उम्मीदें हैं। बेहतरीन प्रदर्शन करने का प्रयास करें। आर्थिक रूप से भी दिन अच्छा रहेगा।
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, सिंह राशि वालों को आज काफी काम करना पड़ सकता है। लेकिन काम के लिए कोई खास प्रशंसा नहीं मिलेगी। मानसिक असंतोष परेशानी का सबसे बड़ा कारण होगा। समय के साथ चलते रहें। धैर्य ही आपको सफलता दिलाएगा। धन का प्रवाह अच्छा रहेगा।
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार,कन्या राशि वालों को ऑफिस की राजनीति से दूर रहना चाहिए। लोग आपसे नजदीकी बढ़ाकर आपके मन की बात जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन बाद में उसी का इस्तेमाल करके आपकी छवि खराब करने की कोशिश कर सकते हैं। सोच-समझकर बात करें। आर्थिक मोर्चे पर दिन अच्छा है। महंगी चीजों पर खर्च हो सकता है।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि वालों को आज उच्च अधिकारी काम में गलती निकाल सकते हैं। उनका मुंह बंद करने के लिए आप तीखी टिप्पणी कर सकते हैं। लेकिन ऐसे शब्दों का इस्तेमाल न करें जो बाद में आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकें। लेन-देन होता रहेगा। ज़रूरत पड़ने पर जमा पूंजी खर्च करनी पड़ सकती है।
टैरो कार्ड्स के अनुसार, वृश्चिक राशि वाले आज अपनी पर्सनालिटी निखारने की कोशिश करेंगे। लेकिन अपनी उपलब्धियों के बारे में बहुत ज्यादा बात करने से लोग आपसे दूर हो सकते हैं। कामकाज के लिए दिन अच्छा है। आपकी कलात्मक सोच नए काम करने के लिए प्रेरित करेगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, धनु राशि वालों पर काम का बोझ ज्यादा रहेगा। लेकिन छोटी-छोटी बातों पर झगड़ा करने से रिश्ते खराब हो सकते हैं। आपके अधीनस्थ लोग भी आपके अनुसार काम करना पसंद नहीं करेंगे। शांति बनाए रखें। आपका गलत व्यवहार उन्हें आपके खिलाफ कर सकता है। खर्चे बढ़ सकते हैं।
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मकर राशि वाले आज आराम करना चाहेंगे। बहुत भागदौड़ के बाद भी उम्मीद के मुताबिक नतीजे न मिलने से मन निराश होगा। कामकाज के लिए समय अच्छा नहीं है। करीबी लोगों से आर्थिक मदद मिलने से पैसों की तंगी नहीं होगी।
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कुंभ राशि वालों का दिन की शुरुआत में काम में मन नहीं लगेगा। लेकिन जैसे-जैसे दिन बीतेगा, कामकाज की स्थिति सुधरेगी। पार्टनर से भी सहयोग मिलेगा। तकनीकी कौशल हासिल कर पाएंगे। कमाई अच्छी होगी।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि वालों में आज प्रतिस्पर्धा की भावना रहेगी। मुश्किल परिस्थितियों में भी आप आगे रहेंगे। जोश और ऊर्जा आपको तेजी से काम निपटाने में मदद करेगी। पिता तुल्य व्यक्ति की सलाह आपके लिए मददगार साबित होगी। व्यापारिक खर्च पूरे करने के लिए जमा पूंजी खर्च करनी पड़ सकती है।
