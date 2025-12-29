29 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राशिफल

Tarot Rashifal : मंगलवार और पुत्रदा एकादशी का योग, आज किस राशि पर बरसेगा भाग्य और किसे रहना होगा सतर्क? पढ़ें आज का टैरो राशिफल

Today Tarot Rashifal 30 December 202 : आज मंगलवार का दिन हनुमान जी कृपा से पौष पुत्रदा एकादशी के दिन मेष से मीन राशि तक जानिए करियर, धन, रिश्ते और मानसिक स्थिति का दैनिक टैरो भविष्यफल। जानें क्या कहती हैं टैरो कार्ड्स।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Nitika Sharma

Dec 29, 2025

Tarot Rashifal

Tarot Rashifal : टैरो राशिफल 30 दिसंबर 2025 में जानिए अपनी राशि का हाल (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)

Aaj Ka Tarot Rashifal 30 December 2025 : आज मंगलवार, पौष मास का 25वां दिन और पौष पुत्रदा एकादशी का शुभ संयोग है। इस दिन सूर्य धनु राशि में और चंद्रमा मेष राशि में स्थित हैं, जिससे ऊर्जा, आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित होता है, इसलिए मंगल दोष शांति और साहस बढ़ाने के लिए यह दिन खास माना जाता है। टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा से जानिए आज मेष से मीन राशि तक के जातकों के लिए करियर, धन, रिश्ते और मानसिक स्थिति को लेकर महत्वपूर्ण संकेत दे रहे हैं। जानिए आज का पूरा टैरो भविष्यफल

मेष टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Aries)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि वालों को आज कार्यक्षेत्र में विरोधियों द्वारा रचे गए षड्यंत्रों की गहराई से जांच करनी होगी। कामकाज के लिहाज से दिन कुछ खास नहीं है। समय ज़्यादातर फिजूल की बातों में बर्बाद होगा। पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सावधान रहें और किसी भी तरह के विवाद से बचें।

वृषभ टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Taurus)

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, वृष राशि के जातकों को आज दूसरों के काम में दखल देने से बचना चाहिए। वरना परेशानी हो सकती है। अपने काम से काम रखना बेहतर होगा। झगड़े से न सिर्फ मानसिक शांति भंग होगी, बल्कि आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। शांत रहें और अपने काम पर ध्यान दें।

मिथुन टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Gemini)

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा है। कार्यक्षेत्र में अपनी मनमर्जी से काम कर पाएंगे। आपकी बातों को भी महत्व दिया जाएगा। प्रतिस्पर्धा में आगे रहेंगे। मेहनत का अच्छा फल मिलेगा। हालांकि, करीबी लोगों पर खर्च बढ़ सकता है।

कर्क टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Cancer)

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कर्क राशि वाले आज अपने काम पर ध्यान केंद्रित करेंगे। ऑफिस में अपनी बिगड़ी हुई छवि सुधारने की कोशिश करेंगे। लोगों को आपसे काफी उम्मीदें हैं। बेहतरीन प्रदर्शन करने का प्रयास करें। आर्थिक रूप से भी दिन अच्छा रहेगा।

सिंह टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Leo)

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, सिंह राशि वालों को आज काफी काम करना पड़ सकता है। लेकिन काम के लिए कोई खास प्रशंसा नहीं मिलेगी। मानसिक असंतोष परेशानी का सबसे बड़ा कारण होगा। समय के साथ चलते रहें। धैर्य ही आपको सफलता दिलाएगा। धन का प्रवाह अच्छा रहेगा।

कन्या टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Virgo)

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार,कन्या राशि वालों को ऑफिस की राजनीति से दूर रहना चाहिए। लोग आपसे नजदीकी बढ़ाकर आपके मन की बात जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन बाद में उसी का इस्तेमाल करके आपकी छवि खराब करने की कोशिश कर सकते हैं। सोच-समझकर बात करें। आर्थिक मोर्चे पर दिन अच्छा है। महंगी चीजों पर खर्च हो सकता है।

तुला टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Libra)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि वालों को आज उच्च अधिकारी काम में गलती निकाल सकते हैं। उनका मुंह बंद करने के लिए आप तीखी टिप्पणी कर सकते हैं। लेकिन ऐसे शब्दों का इस्तेमाल न करें जो बाद में आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकें। लेन-देन होता रहेगा। ज़रूरत पड़ने पर जमा पूंजी खर्च करनी पड़ सकती है।

वृश्चिक टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Scorpio)

टैरो कार्ड्स के अनुसार, वृश्चिक राशि वाले आज अपनी पर्सनालिटी निखारने की कोशिश करेंगे। लेकिन अपनी उपलब्धियों के बारे में बहुत ज्यादा बात करने से लोग आपसे दूर हो सकते हैं। कामकाज के लिए दिन अच्छा है। आपकी कलात्मक सोच नए काम करने के लिए प्रेरित करेगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

धनु टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Sagittarius)

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, धनु राशि वालों पर काम का बोझ ज्यादा रहेगा। लेकिन छोटी-छोटी बातों पर झगड़ा करने से रिश्ते खराब हो सकते हैं। आपके अधीनस्थ लोग भी आपके अनुसार काम करना पसंद नहीं करेंगे। शांति बनाए रखें। आपका गलत व्यवहार उन्हें आपके खिलाफ कर सकता है। खर्चे बढ़ सकते हैं।

मकर टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Capricorn)

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मकर राशि वाले आज आराम करना चाहेंगे। बहुत भागदौड़ के बाद भी उम्मीद के मुताबिक नतीजे न मिलने से मन निराश होगा। कामकाज के लिए समय अच्छा नहीं है। करीबी लोगों से आर्थिक मदद मिलने से पैसों की तंगी नहीं होगी।

कुंभ टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Aquarius)

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कुंभ राशि वालों का दिन की शुरुआत में काम में मन नहीं लगेगा। लेकिन जैसे-जैसे दिन बीतेगा, कामकाज की स्थिति सुधरेगी। पार्टनर से भी सहयोग मिलेगा। तकनीकी कौशल हासिल कर पाएंगे। कमाई अच्छी होगी।

मीन टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Pisces)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि वालों में आज प्रतिस्पर्धा की भावना रहेगी। मुश्किल परिस्थितियों में भी आप आगे रहेंगे। जोश और ऊर्जा आपको तेजी से काम निपटाने में मदद करेगी। पिता तुल्य व्यक्ति की सलाह आपके लिए मददगार साबित होगी। व्यापारिक खर्च पूरे करने के लिए जमा पूंजी खर्च करनी पड़ सकती है।

ये भी पढ़ें

Surya Mangal Budh Shukra Transit 2026 : सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र का गोचर, खुलेगा इन 5 राशियों के भाग्य का द्वार
धर्म/ज्योतिष
Surya Mangal Budh Shukra Transit 2026

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

आज का राशिफल

tarot card rashifal

Published on:

29 Dec 2025 02:34 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Tarot Rashifal : मंगलवार और पुत्रदा एकादशी का योग, आज किस राशि पर बरसेगा भाग्य और किसे रहना होगा सतर्क? पढ़ें आज का टैरो राशिफल

बड़ी खबरें

View All

राशिफल

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Kark Arthik Rashifal 2026 : कर्क राशिफल : जून तक पैसा ही पैसा! कर्क राशि के लिए गुरु गोचर का सुनहरा समय

Kark Arthik Rashifal 2026
राशिफल

Gold Astrology: सोना किन राशि वालों को नहीं करना चाहिए धारण, जाने इसके फायदे और नियम

Gold Astrology
धर्म/ज्योतिष

Health Horoscope 2026: किन राशियों को रहना होगा सावधान, किसे मिलेगी राहत?

सेहत (pc: gemini generated)
धर्म/ज्योतिष

Surya Mangal Budh Shukra Transit 2026 : सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र का गोचर, खुलेगा इन 5 राशियों के भाग्य का द्वार

Surya Mangal Budh Shukra Transit 2026
धर्म/ज्योतिष

Mithun Rashifal 2026 : मिथुन राशिफल 2026: राहु-केतु की टेढ़ी नज़र भी नहीं रोक पाएगी आपका रास्ता, गुरु की कृपा से चमकेगा भाग्य

Mithun Rashifal 2026
राशिफल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.