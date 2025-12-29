Tarot Rashifal : मंगलवार और पुत्रदा एकादशी का योग, आज किस राशि पर बरसेगा भाग्य और किसे रहना होगा सतर्क? पढ़ें आज का टैरो राशिफल

Aaj Ka Tarot Rashifal 30 December 2025 : आज मंगलवार, पौष मास का 25वां दिन और पौष पुत्रदा एकादशी का शुभ संयोग है। इस दिन सूर्य धनु राशि में और चंद्रमा मेष राशि में स्थित हैं, जिससे ऊर्जा, आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित होता है, इसलिए मंगल दोष शांति और साहस बढ़ाने के लिए यह दिन खास माना जाता है। टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा से जानिए आज मेष से मीन राशि तक के जातकों के लिए करियर, धन, रिश्ते और मानसिक स्थिति को लेकर महत्वपूर्ण संकेत दे रहे हैं। जानिए आज का पूरा टैरो भविष्यफल।