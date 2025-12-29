Mangal Gochar 2026: जनवरी के महीने में मंगल करेंगे गोचर, इन राशियों को भरेगी खाली झोली

Mangal Gochar 2026: नया साल ग्रह गोचर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साल रहने वाला है। साल 2026 के शुरुआती महीने में मंगल ग्रह अपनी राशि परिवर्तित करेंगे। मंगल ग्रह को साहस और ऊर्जा का कारक माना जाता है। मंगल के राशि परिवर्तन से कुछ राशि वालों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकता है। मंगल ग्रह 16 जनवरी 2026 को सुबह 4 बजकर 27 मिनट पर धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल का ये गोचर मकर राशि के उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के दूसरे चरण में होने वाला है। जिसके कारण इस गोचर से रूचक राजयोग का निर्माण होगा। ये राजयोग कुछ राशि के जातकों के लिए शुभ रहने वाली है। आइए जाने किस राशि वालों को मंगल गोचर से लाभ होगा।