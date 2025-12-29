Singh Varshik Rashifal 2026 : सिंह राशि वालों के लिए 2026 लाएगा खुशियों की सौगात, धन, मान-सम्मान और नए अवसरों के संकेत

31 अक्टूबर 2026 के बाद बृहस्पति आपके पहले भाव में आ जाएंगे और इनसे मिलने वाले परिणाम 2 जून 2026 से पहले की तुलना में कमज़ोर और 2 जून से 31 अक्टूबर की अवधि की तुलना में मज़बूत रह सकते हैं। इस प्रकार, आपके आर्थिक जीवन के लिए साल की शुरुआत से लेकर 2 जून तक का समय बहुत अच्छा रहेगा। जहाँ 2 जून से 31 अक्टूबर का समय औसत या औसत से थोड़ा कमज़ोर रहेगा। वहीं, 31 अक्टूबर के बाद का समय थोड़ा बेहतर कहा जा सकता है। आपके धन भाव पर शनि की दृष्टि लगातार बनी रहेगी। ऐसे में, आपको बचत करने में परेशानियों से दो-चार होना पड़ सकता है और कई बार बचत किए हुए पैसे भी अप्रत्याशित रूप से खर्च हो सकते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि यह वर्ष आपके आर्थिक जीवन के लिए औसर रहेगा, लेकिन कुछ लोग अपनी मेहनत के बल पर इसे बेहतर बनाने में सक्षम होंगे क्योंकि इस वर्ष बुध और गुरु ग्रह दोनों आपके पक्ष में परिणाम देने का काम करेंगे। लेकिन, शनि का गोचर आर्थिक जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। कुल मिलाकर, वर्ष 2026 आर्थिक जीवन के लिए औसत या औसत से बेहतर रहेगा।