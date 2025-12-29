Singh Varshik Rashifal 2026 : सिंह राशि वालों के लिए 2026 लाएगा खुशियों की सौगात, धन, मान-सम्मान और नए अवसरों के संकेत

Singh Varshik Rashifal 2026 : सिंह राशि 2026 राशिफल: गुरु की कृपा, शनि की परीक्षा—जानिए कब मिलेगी बड़ी खुशखबरी (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)
Singh Varshik Rashifal 2026 : सिंह राशि वालों के लिए ये साल आपके जीवन में कई तरह की शुभताओं और उमंग को देने वाला है। साल 2026 सिंह राशि के जातकों के लिए नई खुशियों और अवसरों से भरा रहने वाला है। इस वर्ष शनि आपके आठवें भाव में स्थित रहेंगे, जबकि गुरु का गोचर आपके लाभ भाव में होगा, जिससे आर्थिक और व्यक्तिगत लाभ के अवसर बढ़ेंगे। राहु सप्तम भाव में होने के कारण आपको दूसरों के हित को ध्यान में रखकर निर्णय लेने की सलाह मिलेगी, जिससे आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा और सम्मान बढ़ेगा। ज्योतिषाचार्य डा.अनीष व्यास से जानिए सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 2026 का पूरा साल।
इस साल अकेलेपन या उदासी से दूर रहकर उम्मीदों और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना जरूरी होगा। पारिवारिक जीवन में नए सदस्य जुड़ सकते हैं और समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त होने के मौके बनेंगे। केवल अति आत्मविश्वास से बचना होगा, अन्यथा यह अहंकार में बदलकर नुकसान भी पहुँचा सकता है। संतुलित दृष्टिकोण अपनाकर यह साल आपको कई खुशियां और सफलता प्रदान करेगा। सिंह राशि वालों के लिए साल के शुरुआती दौर में राशि स्वामी सूर्य का गोचर धनु से निकलकर मकर, कुम्भ से निकलते हुए सभी 12 राशियों को प्रभावित करेगा जो हर महीने के मध्य के दौरान होगा।
शनिदेव का गोचर मीन राशि में आठवें भाव को प्रभावित करने वाला होगा। गुरु का गोचर मिथुन राशि में लबह भाव में होगा उसके बाद साल के दूसरे भाग से कर्क राशि में गुरु गोचर करें और फिर साल के अंतिम चरण में गुरु सिंह राशि में गोचर करने लगेंगे तो गुरु महाराज की स्थिति सिंह राशि वालों के लिए खास होने वाली है। मंगल का गोचर भी साल के दौरान सामान्य गति से होगा । राहु का गोचर सातवें भाव में कुंभ राशि में होगा और साल के अंतिम भाग में राहु देव मकर में चले जाएंगे।
केतु का असर सिंह राशि पर होगा और साल के अंतिम चरण में कर्क राशि में चले जाएंगे। बुध धनेश और लाभेश होकर आपकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित करेगा और शुक्र का प्रभाव भी अपने गोचर के अनुसार असर देने वाला होगा। सिंह राशि के लिए यह साल पारिवारिक जीवन और सामाजिक स्थिति के दृष्टिकोण से कुछ बदलाव लेकर आएगा, जिससे आपकी जिंदगी में कुछ उतार-चढ़ाव हो सकते हैं। लेकिन अंततः आपके लिए सामाजिक प्रतिष्ठा और पारिवारिक जीवन में संतुलन बनाए रखने के अवसर मिलेंगे।
साल का पहला भाग पारिवारिक दृष्टिकोण से मिलाजुला रहेगा। शुरुआत में आप अपनी व्यस्तताओं के कारण परिवार को बहुत ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे, लेकिन इसके बावजूद घर में शांति और प्रेम का माहौल बना रहेगा। घर में कोई बड़ी समस्या या विवाद नहीं होगा और परिवार के सदस्य एक-दूसरे से अच्छे रिश्तों में रहेंगे। मंगल की स्थिति जब छठे भाव में या जब राहु के साथ होगी तब यह समय आपके लिए कुछ हद तक चुनौतीपूर्ण हो सकता है क्योंकि आप काम में व्यस्त रहने के कारण परिवार के साथ समय नहीं बिता पाएंगे, जिससे पारिवारिक रिश्तों में थोड़ी दूरी महसूस हो सकती है।
सिंह राशि वालों की नौकरी के लिए वर्ष 2026 औसत रहेगा। इस दौरान आपको मेहनत की तुलना में सफलता नहीं मिलने की आशंका है। ऐसे में, आप थोड़े निराश रह सकते हैं। आपके छठे भाव के स्वामी शनि अष्टम भाव में रहेंगे और शनि महाराज की इस स्थिति को अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन, छठे भाव से तीसरे भाव में होने के कारण आपको कड़ी मेहनत करने के बाद संतोषप्रद परिणाम मिल सकेंगे।
साल की शुरुआत से लेकर 20 जनवरी 2026 तक शनि ग्रह बृहस्पति देव के नक्षत्र में विराजमान रहेंगे जबकि गुरु ग्रह लाभ भाव में मौजूद होंगे। इसके परिणामस्वरूप, इस समय आपको नौकरी में अधिक मेहनत के बाद अनुकूल सफलता मिल सकेगी। साथ ही, आप अपने लक्ष्यों को भी किसी न किसी तरह पूरा करने में सक्षम होंगे। ऐसे में, आप मित्रों तथा सहकर्मियों के बीच प्रशंसा के पात्र बन सकेंगे। वहीं, 20 जनवरी 2026 से 17 मई 2026 के बीच का समय आपसे अधिक मेहनत करवा सकता है क्योंकि यह अवधि आपके लिए मुश्किल रहेगी। इस दौरान आपको सहकर्मियों के साथ बेहतर तालमेल बनाए रखना होगा और किसी की भी निंदा या चुगली करने से बचना होगा। ऐसा करके आप विवाद से बच सकेंगे।
17 मई 2026 से लेकर 9 अक्टूबर 2026 के बीच बुध ग्रह के नक्षत्र में शनि देव रहेंगे। ऐसे में, यह अवधि आपके लिए अच्छी साबित होगी। लेकिन, 22 जून से 7 जुलाई के बीच द्वादश भाव में बुध का गोचर आपको थकान या चिंता देने का काम कर सकता है। इस दौरान आप किसी से भी ऐसी कोई बात न करें या दोस्त से इस तरह की कोई भी बात न कहें जिसमें किसी दूसरे इंसान की निंदा की गई हो या फिर नौकरी में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हों। साल मध्य के बाद गुरु के गोचर के कारण कार्यक्षेत्र और व्यवसाय के लिए स्थितियां प्रतिकूल हो जाएंगी, तो आपको धोखा खाने का भी खतरा हो सकता है। किसी पुराने साझेदार या विश्वासपात्र से धोखा मिलने की संभावना हो सकती है। व्यापार में होने वाले नुकसान को लेकर भी आपको सतर्क रहना होगा। इसलिए इस समय में व्यापार के लिए कोई नया निवेश या बड़े निर्णय लेने से बचें। यदि आप नौकरी में हैं, तो भी अपने सहयोगियों और उच्च अधिकारियों से सतर्क रहें, क्योंकि गलतफहमियों और धोखाधड़ी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
साल के अंतिम पड़ाव से चीजें बेहतर होने लगेंगी। जो जातक नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें इस समय थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। नवंबर के बाद राहु का गोचर छठे भाव में होने से करियर के क्षेत्र में सफलता मिलने के संकेत हैं। इस समय के बाद, आपके करियर में बदलाव और प्रगति हो सकती है। जो नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए यह एक शुभ समय हो सकता है।
सिंह राशि के लोगों के लिए धन संबंधी मामलों में यह साल कुछ कमजोर हो सकता है। साल का पहला भाग कुछ समानता लेकर आएगा, इन्कम बढेगी, लेकिन खर्च के संकेत भी दिखेंगे। अच्छी बात होगी । सामान्य से अतिरिक्त अन्य स्रोतों से भी धन आने का योग बनेगा। धन का प्रवाह बना रहेगा। बृहस्पति की कृपा से अच्छे संकेत मिलेंगे। अचानक से कुछ खर्च सामने आएंगे, जो आपकी आमदनी को ठिकाने लगा देंगे। सेविंग करना आसान नहीं होगा। इस पर आपको मजबूती से टिके रहना होगा। भाई व बहनों की सहायता मिल सकती है।
साल के बीच में जब बृहस्पति द्वादश भाव में जाएंगे, तब आर्थिक परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं, अच्छे मगर खर्च होंगे, किसी की बीमारी के इलाज पर भी खर्च करना पड़ सकता है। फाइनेंशियल प्लानिंग सोच समझकर करें और धन को लेकर संयम से रहे। संतान की एजुकेशन और घरेलू खर्च में ज्यादा धन का प्रवाह होगा। किसी को धन उधार देने से बचे, नहीं तो नुकसान उठाना पड़ेगा।
साल की अंतिम तिमाही में समय अनुकूल होगा। आर्थिक सुधार देखने को मिलेंगे। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। विचार शक्ति मजबूत होगी। आप धन संबंधी मामलों में नए तरीके से विचार करके फैसला लेंगे, जिससे आपको लाभ मिलेगा। बिजनेस नौकरी और अन्य क्षेत्रों से धन लाभ प्राप्त होगा और आप अपनी आय में वृद्धि को स्पष्ट रूप से देख पाएंगे।
31 अक्टूबर 2026 के बाद बृहस्पति आपके पहले भाव में आ जाएंगे और इनसे मिलने वाले परिणाम 2 जून 2026 से पहले की तुलना में कमज़ोर और 2 जून से 31 अक्टूबर की अवधि की तुलना में मज़बूत रह सकते हैं। इस प्रकार, आपके आर्थिक जीवन के लिए साल की शुरुआत से लेकर 2 जून तक का समय बहुत अच्छा रहेगा। जहाँ 2 जून से 31 अक्टूबर का समय औसत या औसत से थोड़ा कमज़ोर रहेगा। वहीं, 31 अक्टूबर के बाद का समय थोड़ा बेहतर कहा जा सकता है। आपके धन भाव पर शनि की दृष्टि लगातार बनी रहेगी। ऐसे में, आपको बचत करने में परेशानियों से दो-चार होना पड़ सकता है और कई बार बचत किए हुए पैसे भी अप्रत्याशित रूप से खर्च हो सकते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि यह वर्ष आपके आर्थिक जीवन के लिए औसर रहेगा, लेकिन कुछ लोग अपनी मेहनत के बल पर इसे बेहतर बनाने में सक्षम होंगे क्योंकि इस वर्ष बुध और गुरु ग्रह दोनों आपके पक्ष में परिणाम देने का काम करेंगे। लेकिन, शनि का गोचर आर्थिक जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। कुल मिलाकर, वर्ष 2026 आर्थिक जीवन के लिए औसत या औसत से बेहतर रहेगा।
भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्ल़ेषक डा.अनीष व्यास ने बताया कि सिंह राशि के जातकों का पारिवारिक जीवन वर्ष 2026 में थोड़ा कमज़ोर रहने की आशंका है क्योंकि साल के ज्यादातर समय आपके दूसरे भाव पर शनि ग्रह की दृष्टि होगी। सिंह राशि के जातकों के लिए शनि ग्रह को बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। ऐसे में, शनि देव की दूसरे भाव पर दृष्टि परिवार के सदस्यों के बीच समस्याएं पैदा करने का काम कर सकती है। इस दौरान छोटी-छोटी बातें बड़ी बन सकती हैं जिन्हें आपको बहुत सावधानीपूर्वक नियंत्रित करने की आवश्यकता होगी।
बुध का गोचर साल के अधिकांश समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। दूसरी तरफ, इस वर्ष शुभ ग्रह बृहस्पति का साथ भी आपको ज्यादा न मिलने की संभावना है। लेकिन, साल की शुरुआत से लेकर 2 जून तक बृहस्पति लाभ भाव में रहेंगे जो जीवन के हर क्षेत्र में आपका साथ देंगे, विशेष रूप से पारिवारिक जीवन में कोई बड़ी समस्या नहीं आने देंगे। बता दें कि 02 जून तक गुरु देव की कृपा से आपका पारिवारिक जीवन अनुकूल रह सकता है। लेकिन इसके बाद बृहस्पति का संबंध न तो दूसरे भाव से रहेगा और न ही ऐसे भावों से रहेगा जो पारिवारिक जीवन से जुड़े होंगे, इसलिए यह साल पारिवारिक जीवन के लिए थोड़ा कमज़ोर रह सकता है।
गृहस्थ जीवन के लिए वर्ष 2026 ठीक-ठाक रहने का अनुमान है क्योंकि साल की शुरुआत से लेकर 2 जून तक बृहस्पति लाभ भाव में रहेंगे जो कि एक अनुकूल स्थिति है। वहीं, 02 जून से 31 अक्टूबर तक बृहस्पति महाराज द्वादश भाव में बैठकर आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे। ऐसे में, यह आपके गृहस्थ जीवन में कोई बड़ी समस्या नहीं आने देंगे। भले ही घर से दूर रहने के कारण गृहस्थ जीवन के सुखों को आप पूरी तरह से न भोग पाएं, लेकिन अपने घर को सुख-सुविधाओं से पूर्ण बनाने के लिए मेहनत करते रहेंगे।
विवाह योग्य जातकों के लिए वर्ष 2026 अच्छा रहने के आसार है। विवाह से जुड़े मामलों के लिए यह अवधि अनुकूल रहेगी। विवाह भाव के स्वामी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं होगी और आपके सप्तम भाव के स्वामी शनि अष्टम भाव में बैठे होंगे जिसे शुभ नहीं कहा जा सकता है। यदि आपकी कुंडली की दशाएं सकारात्मक होंगी, तो आपको इस दौरान काफ़ी हद तक अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। ग्रहों के गोचर पर आधारित यह राशिफल होने के कारण विवाह बंधन में बंधने के लिए समय उत्तम रहेगा क्योंकि साल की शुरुआत से लेकर 2 जून 2026 तक गुरु महाराज आपके लाभ भाव में रहेंगे। हालांकि, बृहस्पति संस्कार और परिवार के कारक माने जाते हैं। ऐसे में, लाभ भाव में बैठे गुरु की दृष्टि पंचम और सप्तम भाव पर पड़ने के कारण सगाई, प्रेम संबंध और विवाह के लिए समय फलदायी रहेगा।
छात्रों के लिए शुरुआती समय अनुकूल रहेगा। अगर आप हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं तो गुरु की पंचम भाव का शुभ असर आपको अच्छे इंस्टीट्यूट में प्रवेश मिलने की संभावना है। किसी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको सफलता की ओर एक कदम और बढ़ने का मौका मिलेगा। व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को अपने लक्ष्यों की ओर सच्चे मन से प्रयास करना होगा। आप प्रयास करते हैं, तो सफलता निश्चित रूप से आपके कदम चूमेगी।
विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई में पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करना होगा, ताकि उन्हें अच्छे परिणाम मिल सकें। शिक्षा की दृष्टि से सिंह राशि वालों के लिए वर्ष 2026 औसत से बेहतर रहेगा। वहीं, जिन लोगों का स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा, उन्हें और भी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। शिक्षा के कारक ग्रह बृहस्पति साल के शुरुआत से लेकर 2 जून 2026 तक आपके लाभ भाव में रहेंगे जो शिक्षा में शुभ फल प्रदान करेंगे, विशेषकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को। जो कानून और फाइनेंस से जुड़ी पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए समय सकारात्मक कहा जाएगा। शोध के विद्यार्थियों को भी परिणाम अपने पक्ष में मिलेंगे।
02 जून 2026 से 31 अक्टूबर 2026 के दौरान बृहस्पति उच्च अवस्था में आपके द्वादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे। इसके परिणामस्वरूप, सभी विद्यार्थियों को शिक्षा में सफलता न मिलने की आशंका है। लेकिन, जो छात्र अपने घर से दूर रहकर या विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए समय शानदार रहेगा और शिक्षा में आप अपनी पकड़ मज़बूत कर सकेंगे। हालांकि, राहु-केतु और शनि की स्थिति स्वास्थ्य के लिए कमज़ोर रहेगी, परंतु ग्रहों की दशाएं अनुकूल होंगी और स्वास्थ्य में कोई समस्या नहीं आएगी, तो गुरु ग्रह पढ़ाई में आपके सहायक बनेंगे।
वर्ष 2026 में बुध ग्रह शिक्षा में ज्यादातर समय आपके पक्ष में रहेंगे। वहीं, मंगल की स्थिति पढ़ाई के लिए औसत रहेगी। कुल मिलाकर, वर्ष 2026 शिक्षा के लिए औसत से बेहतर रहेगा। गुप्त शत्रु और विरोधी काम में खलन डाल सकते हैं, इसलिए सतर्क रहें। काम को लेकर कुछ ना कुछ तनाव शनि और राहु की स्थिति के कारण बना रहेगा। बृहस्पति के बारहवे भाव में जाने के बाद यह परिस्थितियों और भी कठिन हो सकती हैं, तब आपको स्वयं पर शंका होने लगेगी कि आप सभी दिशा में आगे बढ़ भी रहे है या नहीं, ऐसे में अच्छे सहयोगियों से या अपने किसी घनिष्ठ से सलाह लेना सबसे अच्छा रहेगा। वर्ष के अंतिम समय में राहु का बदला हुआ गोचर और गुरु का सिंह राशि का गोचर कैरियर के लिए बढ़िया रहेगा, सफलता दिलाएगा, अड़चन और रूकावटों में कमी लाएगा और आपके विरोधियों को शांत करेगा। आप जो प्रयास करेंगे, वे आपको सफलता देंगे।
सेहत की बात करें, तो सिंह राशि के लोगों को साल की शुरुआत में अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होने की वजह से कोई बड़ी समस्या नहीं होगी और आपकी सेहत में सुधार होता रहेगा, लेकिन शनि और राहु के प्रभाव के कारण समय-समय पर समस्याएं सामने आ जाएगी, लेकिन बृहस्पति महाराज की शुभ दृष्टि आपको इन रोगों से बचाती रहेगी। साल के पहले भाग में मौसम के प्रभाव के कारण कमजोरी की शिकायत हो सकती है, लेकिन इम्यूनिटी सिस्टम बढ़िया रहेगा, जिससे इन समस्याओं को आप नियंत्रित कर पाएंगे। सेहत से लापरवाही आपको भारी पड़ सकती है।
बच्चों की हेल्थ पर भी ध्यान देना होगा। एकादश भाव का बृहस्पति साल के पूर्व भाग में सेहत में जल्द सुधार लेकर आएंगे। साल के बीच में जब वृहस्पति 12वें घर में जाकर गोचर करेंगे, तो सर्दी, खांसी, बुखार, कफ संबंधित समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। आपको व्यर्थ की चिंता करने से बचना होगा, नहीं तो आपकी फिटनेस बिगड सकती है। मॉर्निंग वॉक करें और कुछ एक्सरसाइज को अपनी रूटीन में शामिल करें। मानसिक चिंता से जितना दूर रहेंगे, सेहत उतनी ज्यादा बढ़िया रहेगी। अच्छी मात्रा में जल का सेवन करें। अगर इस वर्ष आपके शरीर में दर्द, बेचैनी, जलन महसूस होती है, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। खान-पान का संतुलन आपको बहुत सारी बीमारियों से बचा लेगा।
साल के पहले भाग में राशि स्वामी की स्थिति कुछ छोटी मोटी कमजोरी को दिखा सकती है जो मौसम के प्रभाव के चलते होगी लेकिन इम्युनिटी सिस्टम अच्छा रहने से इन सभी पर कंट्रोल कर पाएंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से ये समय मध्यम रूप से शुभ रहेगा। शनि और राहु का प्रतिकूल गोचर आपके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर डाल सकता है। साथ ही आपके साथी को लेकर भी कुछ सेहत से संबंधित चिंताएं रह सकती हैं। गुरु के वक्री होने से इस समय बच्चों की हेल्थ पर भी कुछ असर पड़ सकता है। बच्चों के खानपान में बदलाव का असर और मौसम का प्रभाव दिक्कत दे सकता है। अचानक स्वास्थ्य में गिरावट का सामना करना पड़ सकता है, जो आपकी ऊर्जा और मानसिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है। शनि के अष्टम भाव में गोचर के कारण आपको शारीरिक थकान, दर्द, और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का सामना हो सकता है। इसके साथ ही राहु के प्रभाव से आपकी मानसिक स्थिति भी प्रभावित हो सकती है, जिससे आप अधिक तनाव और चिंता का सामना कर सकते हैं। एकादश भाव में बृहस्पति के होने से आपकी सेहत में जल्द से सुधार के संकेत भी हैं।
गुरु का गोचर आयुर्वेदिक उपचार और उचित देखभाल के माध्यम से आपकी सेहत में सुधार ला सकता है। आपको इस समय में नियमित रूप से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और किसी भी प्रकार के तनाव से बचने का प्रयास करना चाहिए। गुरु शनि के वक्री असर के चलते जीवन साथी की सेहत पर कुछ छोटी-मोटी बीमारियों का असर हो सकता है। द्वादश भाव में गुरु गोचर के कारण आपको पानी से संबंधित रोग, खांसी, जुकाम, बुखार, या कफ संबंधित समस्या हो सकती हैं। गुरु का जल तत्व राशि में गोचर होने से आपको कफ से जुड़ी समस्या हो सकती हैं जो आपकी शारीरिक स्थिति को प्रभावित कर सकती हैं। आपको इस समय में अपनी सेहत पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। इस दौरान वैवाहिक जीवन में यौन संक्रमण या सेक्स से जुड़ी समस्या भी असर डाल सकती है।
डा.अनीष व्यास ने बताया कि प्रतिदिन चावल, रोली या गुड़ और लाल फूल डालकर सूर्य देवता को जल अर्पित करें। लड्डू गोपाल की पूजा-पाठ करें। माता-पिता की सेवा और उनका सम्मान करें। आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें। घर को साफ-सुथरा रखें और धूल-मिट्टी को जमा न होने दें।
