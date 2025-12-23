Vastu Tips: घर की किस दिशा में लगाना चाहिए मनी प्लांट? जान लें इसका वास्तु नियम

Vastu Tips:वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में मनी प्लांट लगाने से घर में बरकत आती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। घर में मनी प्लांट लगाते समय हमें वास्तु के नियमों का खास ख्याल रखना चाहिए। अगर हम घर में मनी प्लांट सही दिशा में नहीं लगाते या वास्तु के नियमों का ध्यान नहीं रखते हैं तो हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि मनी प्लांट को किस दिशा में लगाना सही होता है और इसको कहां- कहां पर लगा सकते हैं। चलिए जानते हैं मनी प्लांट के वास्तु नियमों के बारे में।