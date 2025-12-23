23 दिसंबर 2025,

धर्म/ज्योतिष

वाहन का रंग और नंबर बदल सकता है आपकी किस्मत, जानें ज्योतिष का रहस्य

ज्योतिष के अनुसार वाहन सुख केवल गाड़ी होना नहीं, बल्कि उसका सुरक्षित और सुखद अनुभव है। सही रंग, सही नंबर और थोड़ी सावधानी से वाहन जीवन में सौभाग्य और शांति ला सकता है।

भारत

image

Astrodesk

image

Deepika Negi

Dec 23, 2025

Vehicle colour and Number (pc: gemini generated)

Vehicle colour and Number (pc: gemini generated)

आज के समय में वाहन केवल सुविधा नहीं, बल्कि जीवन का महत्वपूर्ण सुख बन चुका है। लेकिन क्या सिर्फ गाड़ी होना ही वाहन सुख कहलाता है? ज्योतिष शास्त्र कहता है – नहीं। वाहन का सही तरह से चलना, बार-बार खराब न होना, दुर्घटनाओं से बचाव और वाहन में मन की शांति मिलना – यही वास्तविक वाहन सुख (Vehicle Comfort) है।

कुंडली में वाहन सुख कैसे देखें?

ज्योतिष में चतुर्थ भाव (Fourth House) को सुख का भाव माना गया है। यही भाव भवन, वाहन, मानसिक शांति और जीवन की खुशियों से जुड़ा होता है।

  • शुक्र ग्रह (Venus): वाहन, उसकी सुंदरता, रंग और आराम
  • शनि ग्रह (Saturn): वाहन का ढांचा, स्थायित्व और सुरक्षा

अगर चतुर्थ भाव और शुक्र मजबूत हों, तो व्यक्ति को अच्छा वाहन और उसका पूरा सुख मिलता है।

वाहन का रंग क्यों है इतना जरूरी?

  • वाहन का रंग उसकी ऊर्जा (Energy) को प्रभावित करता है।
  • जो रंग कुंडली के अनुसार अनुकूल होता है, वह वाहन में बैठते ही शांति देता है
  • विपरीत रंग बेचैनी, घबराहट और तनाव बढ़ा सकता है

सामान्य नियम:

  • सफेद रंग – लगभग सभी के लिए शुभ
  • काला रंग – अधिकतर लोगों के लिए अशुभ, दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ाता है
  • वाहन का रंग हमेशा जिसके नाम से वाहन है, उसकी कुंडली के अनुसार चुनना चाहिए।

वाहन नंबर का महत्व (Vehicle Number Numerology)

  • वाहन के अंतिम चार अंकों का योग उसका मुख्य अंक होता है।
  • यह अंक वाहन के स्वामी के मूलांक से मेल खाना चाहिए
  • गलत नंबर = बार-बार खराबी, दुर्घटना, खर्च

ध्यान रखें:

  • मुख्य अंक 8 से बचें
  • 6 (शुक्र) – सामान्यतः शुभ
  • 4 – केवल 2, 4 या 7 मूलांक वालों के लिए ठीक

वाहन सुख बढ़ाने के सरल उपाय

  • वाहन को साफ-सुथरा रखें
  • डैशबोर्ड पर देवी-देवता का प्रतीक रखें
  • वाहन में नशा न करें
  • वाहन में खाना खाने से बचें
  • चलाने से पहले ईश्वर या गुरु का स्मरण करें
  • लाल कपड़े में 3 या 5 छुहारे बांधकर डैशबोर्ड में रखें
  • हर साल बदलें

सेकंड हैंड गाड़ी खरीदते समय सावधानी

  • नंबर का योग सही हो, नहीं तो गाड़ी न लें
  • अंदर-बाहर पूरी सफाई कराएँ
  • सीट कवर बदलवाएँ
  • पहली बार चलाने से पहले हनुमान जी मंदिर में पूजा कराएँ

Published on:

23 Dec 2025 09:34 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / वाहन का रंग और नंबर बदल सकता है आपकी किस्मत, जानें ज्योतिष का रहस्य

