धर्म/ज्योतिष

Husband Wife Remedies: पति पत्नी के बीच बढ़ेगा प्यार बस बोल दें यह एक मंत्र

पति-पत्नी के रिश्ते में तनाव कुंडली के ग्रह दोषों से जुड़ा हो सकता है। सरल ज्योतिष उपाय रिश्ते में फिर से प्रेम, विश्वास और खुशियाँ ला सकते हैं।

भारत

Astrodesk

Deepika Negi

Dec 22, 2025

पति-पत्नी विवाद (PC: GEMINI GENERATED)

पति-पत्नी विवाद (PC: GEMINI GENERATED)

पति-पत्नी का रिश्ता जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संबंध माना जाता है। अगर यह रिश्ता मधुर न रहे, तो जीवन खुशियों से खाली लगने लगता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, कुंडली में चंद्रमा-शनि या चंद्रमा-केतु की युति पति-पत्नी के बीच भावनात्मक दूरी, तनाव और कलह का कारण बन सकती है। ऐसे में व्यक्ति बाहर से हँसता-मुस्कुराता दिखता है, लेकिन अंदर से टूटा हुआ होता है।

जब रिश्ते के रंग फीके पड़ने लगें

शास्त्रों में सुहागन स्त्री को रंगों से जोड़ा गया है, क्योंकि विवाह जीवन में ऊर्जा और उल्लास लाता है। लेकिन जब वही रंग फीके पड़ जाएँ, बात-बात पर झगड़ा हो, या रिश्ते में तीसरा व्यक्ति आ जाए, तो जीवन बोझ बन जाता है।

ऐसे समय में आध्यात्मिक उपाय मन को शांति और रिश्ते को मजबूती देने में सहायक होते हैं।

यह भी पढ़ें: 2026 में बुरी नजर और नकारात्मक शक्तियों से कैसे बचें? 12 राशियों के अचूक उपाय

पहला उपाय

  • स्नान कर शुद्ध होकर लाल साड़ी पहनें
  • माँग में सिंदूर, माथे पर बिंदी लगाएँ
  • माता रानी का स्मरण करें
  • लाल कपड़े पर दो ढेरी चावल रखें
  • एक ढेरी सफेद चावल
  • दूसरी ढेरी हल्दी से रंगे पीले चावल
  • सफेद चावल पर चाँदी/रुपये का सिक्का
  • पीले चावल पर 2 लौंग
  • घी का दीपक जलाएँ
  • दिए गए मंत्र का 108 बार जाप करें
  • सामग्री को पोटली में बाँधकर किसी पेड़ के नीचे रख दें

यह उपाय पति-पत्नी के बीच प्रेम, समझ और संवाद को बढ़ाता है।

यह भी पढ़ें: Wealth Prediction for 2026 : 2026 में मालामाल होने का संकेत! जानें जन्मतिथि अनुसार धन योग

दूसरा सरल उपाय (Honey Remedy for Love)

  • पीले कपड़े पर सफेद चावल रखें
  • कटोरी में शहद रखें
  • 108 बार मंत्र जाप करें
  • थोड़ा शहद पानी/चाय/शरबत में मिलाकर पति को पिलाएँ

पति दूर हों तो उनकी फोटो के सामने पानी में एक बूंद शहद डालकर 2 घंटे रखें, फिर पानी किसी कांटेदार पेड़ के अलावा पेड़ में डाल दें

