Husband Wife Remedies: पति पत्नी के बीच बढ़ेगा प्यार बस बोल दें यह एक मंत्र

पति-पत्नी का रिश्ता जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संबंध माना जाता है। अगर यह रिश्ता मधुर न रहे, तो जीवन खुशियों से खाली लगने लगता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, कुंडली में चंद्रमा-शनि या चंद्रमा-केतु की युति पति-पत्नी के बीच भावनात्मक दूरी, तनाव और कलह का कारण बन सकती है। ऐसे में व्यक्ति बाहर से हँसता-मुस्कुराता दिखता है, लेकिन अंदर से टूटा हुआ होता है।