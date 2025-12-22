Husband Wife Remedies: पति पत्नी के बीच बढ़ेगा प्यार बस बोल दें यह एक मंत्र

पति-पत्नी विवाद (PC: GEMINI GENERATED)
पति-पत्नी का रिश्ता जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संबंध माना जाता है। अगर यह रिश्ता मधुर न रहे, तो जीवन खुशियों से खाली लगने लगता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, कुंडली में चंद्रमा-शनि या चंद्रमा-केतु की युति पति-पत्नी के बीच भावनात्मक दूरी, तनाव और कलह का कारण बन सकती है। ऐसे में व्यक्ति बाहर से हँसता-मुस्कुराता दिखता है, लेकिन अंदर से टूटा हुआ होता है।
शास्त्रों में सुहागन स्त्री को रंगों से जोड़ा गया है, क्योंकि विवाह जीवन में ऊर्जा और उल्लास लाता है। लेकिन जब वही रंग फीके पड़ जाएँ, बात-बात पर झगड़ा हो, या रिश्ते में तीसरा व्यक्ति आ जाए, तो जीवन बोझ बन जाता है।
ऐसे समय में आध्यात्मिक उपाय मन को शांति और रिश्ते को मजबूती देने में सहायक होते हैं।
यह उपाय पति-पत्नी के बीच प्रेम, समझ और संवाद को बढ़ाता है।
पति दूर हों तो उनकी फोटो के सामने पानी में एक बूंद शहद डालकर 2 घंटे रखें, फिर पानी किसी कांटेदार पेड़ के अलावा पेड़ में डाल दें
बड़ी खबरेंView All
धर्म/ज्योतिष
ट्रेंडिंग