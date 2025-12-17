New Year 2026 Astrology: नए साल के ये उपाय बदल देंगे आपकी किस्मत, चहुंओर से मिलेगी सफलता

2026 Astrology: नया साल (New Year 2026) अपने साथ नई उम्मीदें, नए संकल्प और नए अवसर लेकर आता है। वर्ष 2026 को अंक-ज्योतिष और वैदिक गणना के अनुसार “सूर्य का वर्ष” माना जा रहा है। सूर्य (Surya) को ज्योतिष में आत्मा, सम्मान, पिता, शासन, अनुशासन और नेतृत्व का कारक ग्रह कहा गया है। ऐसे में यह वर्ष उन लोगों के लिए विशेष फलदायी माना जा रहा है जो अपने जीवन में स्थिरता, उन्नति और प्रतिष्ठा चाहते हैं।