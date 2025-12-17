17 दिसंबर 2025,

धर्म/ज्योतिष

New Year 2026 Astrology: नए साल के ये उपाय बदल देंगे आपकी किस्मत, चहुंओर से मिलेगी सफलता

ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार, सूर्य केवल ग्रह नहीं बल्कि कुल, संस्कार और पीढ़ियों को जोड़ने वाली ऊर्जा है। यदि जीवन में बार-बार पारिवारिक टकराव, वंश से जुड़ी चिंता या आत्मबल की कमी महसूस हो रही हो, तो सूर्य की स्थिति पर ध्यान देना आवश्यक है। सही उपाय, अनुशासन और पितृ सम्मान से सूर्य को संतुलित कर जीवन में स्थिरता लाई जा सकती है।

भारत

image

Astrodesk

image

Deepika Negi

Dec 17, 2025

New Year 2026 Astrology (PC: GEMINI GENERATED)

New Year 2026 Astrology (PC: GEMINI GENERATED)

2026 Astrology: नया साल (New Year 2026) अपने साथ नई उम्मीदें, नए संकल्प और नए अवसर लेकर आता है। वर्ष 2026 को अंक-ज्योतिष और वैदिक गणना के अनुसार “सूर्य का वर्ष” माना जा रहा है। सूर्य (Surya) को ज्योतिष में आत्मा, सम्मान, पिता, शासन, अनुशासन और नेतृत्व का कारक ग्रह कहा गया है। ऐसे में यह वर्ष उन लोगों के लिए विशेष फलदायी माना जा रहा है जो अपने जीवन में स्थिरता, उन्नति और प्रतिष्ठा चाहते हैं।

ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, सूर्य का वर्ष केवल भाग्य पर निर्भर रहने का नहीं, बल्कि अनुशासन, कर्म और आत्मबल के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है। इसी भाव को ध्यान में रखते हुए 2026 के लिए कुछ महा-उपाय बताए गए हैं, जिनका पालन करने से नौकरी, विवाह, धन, पारिवारिक सुख और सामाजिक मान-सम्मान में सकारात्मक परिवर्तन देखा जा सकता है।

संकल्प और नई शुरुआत का साल

2026 में सबसे पहले व्यक्ति को अपने लक्ष्य स्पष्ट करने चाहिए। लाल रंग की डायरी में अपने वर्षभर के संकल्प लिखना और उसे पूर्व दिशा में रखना सूर्य तत्व को सक्रिय करता है। यह उपाय आत्मविश्वास बढ़ाने और लक्ष्य पर केंद्रित रहने में सहायक माना जाता है।

सूर्य उपासना से मिलेगा सम्मान

रोज़ सुबह तांबे के पात्र से सूर्य को जल अर्पित करना, सूर्य नमस्कार और सूर्य मंत्र का जप करना इस वर्ष विशेष फलदायी माना गया है। ज्योतिष के अनुसार इससे सरकारी कार्यों, प्रतियोगी परीक्षाओं और नेतृत्व से जुड़े क्षेत्रों में सफलता मिलती है।

पारिवारिक और वंश संबंधी सुख

सूर्य को वंश और पितृ कृपा का कारक माना गया है। घर की पूर्व दिशा में श्रीराम परिवार का चित्र लगाने, पिता और बुज़ुर्गों का सम्मान करने तथा पूर्वजों की स्मृति में दान-पुण्य करने से पारिवारिक कलह और पितृ दोष शांत होते हैं।

हनुमान उपासना का विशेष महत्व

2026 में हनुमान जी (Hanumaj Ji) की आराधना को विशेष फलदायी बताया गया है। 11 दिनों तक लगातार हनुमान मंदिर में दर्शन करने से साहस, आत्मबल और बाधाओं से मुक्ति मिलती है। यह उपाय विशेषकर नौकरी और कोर्ट-कचहरी से जुड़े मामलों में लाभ देता है।

अनुशासन ही सूर्य की सबसे बड़ी पूजा

ज्योतिषाचार्यों का मानना है कि सूर्य वर्ष में सबसे बड़ा उपाय है — समय का सम्मान, सत्य का पालन और कर्म में निरंतरता। आलस्य, अहंकार और छल से दूर रहकर किए गए प्रयास ही इस वर्ष स्थायी सफलता दिला सकते हैं।

कुल मिलाकर, 2026 केवल भविष्य जानने का नहीं, बल्कि स्वयं को बेहतर बनाने का वर्ष है। जो व्यक्ति सूर्य के गुणों — तेज, मर्यादा और अनुशासन — को अपने जीवन में अपनाता है, उसके लिए यह वर्ष नए द्वार खोल सकता है।

खबर शेयर करें:

Hindi News / Astrology and Spirituality / New Year 2026 Astrology: नए साल के ये उपाय बदल देंगे आपकी किस्मत, चहुंओर से मिलेगी सफलता

