Chaturgrahi Yog 1 Jan 2026 : नए साल का पहला दिन ‘चतुर्ग्रही योग’ में, इन 3 राशियों की चमकेगी किस्मत, बनेंगे धनवान

Chaturgrahi Yog 2026 : नए साल का पहले दिन बेहद दुलभ योग में शुरू होगा। 1 जनवरी 2026 को 4 ग्रहों (चतुर्ग्रही योग) एक साथ आ रहा है। ये दुर्लभ संयोग खास तौर पर तीन राशियों के लिए बहुत लाभदायक हो होगा।

Manoj Vashisth

Dec 16, 2025

Chaturgrahi Yog 2026 : 2026 का नया साल एक खास ज्योतिषीय घटना के साथ शुरू होगा। साल के पहले ही दिन धनु राशि में सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र एक साथ आएंगे। अभी मंगल पहले से ही धनु राशि में है। 16 दिसंबर को सूर्य, 20 दिसंबर को शुक्र और 29 दिसंबर को बुध भी इसमें शामिल हो जाएंगे। सूर्य-बुध के साथ बुधादित्य योग, सूर्य-मंगल के साथ मंगलादित्य योग और सूर्य-शुक्र के साथ शुक्रादित्य योग बनेगा। ज्योतिषियों के मुताबिक, ये दुर्लभ संयोग खास तौर पर तीन राशियों के लिए बहुत शुभ साबित होगा।

वृषभ

वृषभ राशि वालों की किस्मत इस बार साथ देगी। अचानक पैसा मिलेगा, नए मौके आपके सामने खुलेंगे। नौकरी या बिजनेस—दोनों में आगे बढ़ने के कई रास्ते मिलेंगे। समाज में आपकी इज्जत बढ़ेगी। रिश्तों और प्यार में भी मिठास आएगी। बड़े फैसले लेने या निवेश करने के लिए वक्त एकदम सही है। जो काम लंबे समय से अटके थे, अब पूरे होंगे। पार्टनरशिप में भी फायदा दिख रहा है। अगर धैर्य और समझदारी दिखाएंगे तो कामयाबी हाथ लगेगी।

तुला

तुला राशि वालों में आत्मविश्वास पहले से ज्यादा रहेगा। करियर और बिजनेस दोनों में तरक्की मिलेगी। आर्थिक रूप से भी ये साल मजबूत रहेगा। घर-परिवार में खुशियां बढ़ेंगी और आपके सामाजिक दायरे में आपकी पहचान और बढ़ेगी। आपकी रचनात्मक सोच और लीडरशिप क्वालिटी आपको आगे ले जाएगी। नई जिम्मेदारियां मिलेंगी, जो फायदेमंद साबित होंगी। दोस्तों और कलीग्स से भी पूरा सपोर्ट मिलेगा।

धनु

धनु राशि वालों के लिए ये साल आर्थिक रूप से अच्छा रहेगा। पढ़ाई, करियर और बिजनेस—हर जगह आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। प्यार और शादीशुदा जीवन में तालमेल बढ़ेगा और घर का माहौल भी खुशनुमा रहेगा। ये वक्त है अपने टारगेट्स पर फोकस करने और नए प्रोजेक्ट शुरू करने का। नए इन्वेस्टमेंट फायदेमंद रहेंगे। जो भी काम शुरू करेंगे, उसमें सफलता मिलने के पूरे चांस हैं। सेहत भी बेहतर रहेगी और किसी तरह की चोट या दुर्घटना से आप बचे रहेंगे।

Published on:

16 Dec 2025 08:10 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Chaturgrahi Yog 1 Jan 2026 : नए साल का पहला दिन ‘चतुर्ग्रही योग’ में, इन 3 राशियों की चमकेगी किस्मत, बनेंगे धनवान

