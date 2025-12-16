Chaturgrahi Yog 1 Jan 2026 : नए साल का पहला दिन ‘चतुर्ग्रही योग’ में, इन 3 राशियों की चमकेगी किस्मत, बनेंगे धनवान

Chaturgrahi Yog 2026 : 2026 का नया साल एक खास ज्योतिषीय घटना के साथ शुरू होगा। साल के पहले ही दिन धनु राशि में सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र एक साथ आएंगे। अभी मंगल पहले से ही धनु राशि में है। 16 दिसंबर को सूर्य, 20 दिसंबर को शुक्र और 29 दिसंबर को बुध भी इसमें शामिल हो जाएंगे। सूर्य-बुध के साथ बुधादित्य योग, सूर्य-मंगल के साथ मंगलादित्य योग और सूर्य-शुक्र के साथ शुक्रादित्य योग बनेगा। ज्योतिषियों के मुताबिक, ये दुर्लभ संयोग खास तौर पर तीन राशियों के लिए बहुत शुभ साबित होगा।