ये 3 राशि वाले लोग कमाते हैं खूब धन-दौलत, मां लक्ष्मी की होती है खास कृपा

जैसे हमारे जीवन में जल का विशेष महत्व है, वैसे ही ज्योतिष में जल तत्व की राशियां भी बहुत अहम मानी जाती हैं। जल तत्व भावनाओं, कल्पना, करुणा और रचनात्मकता का प्रतीक है। ज्योतिष में 12 राशियों को चार तत्वों—अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल—में बांटा गया है। इस लेख में हम जल तत्व की राशियों, उनके स्वभाव और जीवन पर उनके प्रभाव को आसान शब्दों में समझेंगे।